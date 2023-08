Bulvár 1 órája

Miss Bikini - Győri szépségnek tapsoltak a siófoki Plázson - fotók

A hétvégén rendezték Siófokon a Scitec Muscle Beach versenyt, amelyen a győri Fátrai Virág fitneszversenyző is indult. Virág mindig a sportok szerelmese volt. Gyerekként futballozott, tizenöt évig rúgta a bőrt és játszott az NB I-ben is. Aztán 20 évesen külföldre költözött, majd miután visszatért, szépségszalont nyitott Győrben. A fiatal lány évek óta a fitneszversenyek szerelmese, bizonyított már Las Vegasban, de számos európai versenyen is a Miss Bikini szakágban.

A győri fitnesz versenyző a negyedik helyen zárt a hétvégi balatoni versenyen.

– Akik ismernek, tudják, hogy mennyire készültem idén is a siófoki Plázs legnagyobb fitnesz eseményére. Tavaly sikerült megnyernem a Miss Muscle Beach címet, így sokkal nagyobb elvárásokkal készültem. A Scitec Muscle Beach volt a nyári szezonom utolsó versenye, végül a negyedik helyezést sikerült elérnem – fogalmazott portálunknak a győri szépség. Fátrai Virág edzőjével Salamon Diával Siófokon, a Scitec Muscle Beach versenyen. Hozzátette: "hazudnék, ha azt állítanám, elégedett vagyok magammal, de azt mondják, mindig a csalódásokból lehet építkezni. A munka továbbra sem áll meg, nagy elszántsággal, elhivatottsággal készülök a következő versenyeimre is. A győri fitnesz versenyző a negyedik helyen zárt a hétvégi balatoni versenyen. A győri szépség folytatja a felkészülést, hamarosan a Natural Olympiára készül, a bukaresti Universe kvalifikációs versenyre. Novemberben ismét Las Vegas-ba utazik, ahol élete formáját szeretné színpadra vinni és tavalyhoz hasonlóan Magyarországot képviselve, szép eredményekkel térne haza.

