Sokszor, sokféle műfajban mutatta már meg tehetségét Vastag Csaba, aki tavaly a vers műfajában is újat tudott mutatni zeneileg. Az énekes ugyanis első helyezést ért el a Kertész Imre Intézet Pilinszky Másként zenei pályázatán Pilinszky János – Tilos csillagon című művének megzenésítésével. Ez a vers különös helyet foglal el az énekes szívében, már az első olvasáskor is tudta, hogy egyszer megzenésíti ezt a költeményt. „A Tilos csillagon című vers szinte megszólított. Nemcsak a mondanivalójával, de a ritmikájával is. Azonnal éreztem, hogy ezt kell megzenésítenünk” – árulta el az énekes, akinek a díjnyertes pályaműhöz készült, a Kertész Imre Intézet különleges, századfordulón épült terében forgatott klipje most debütált a legnagyobb videómegosztón.

„Ahogy a versnek, a belőle készült dalnak, úgy a klipnek is van egy különlegesen érzelmes, bensőséges hangulata. Nagyon élveztük a forgatást, nemcsak azért, mert igazi csapatmunka volt ez a zenekarral, hanem azért is, mert úgy érezzük, ezzel a verses dallal és klippel mi is részesei lehetünk Pilinszky munkásságának, ami óriási öröm és megtiszteltetés. Nagyon fontosnak tartom az ilyen kezdeményezéseket, mert a mai, felgyorsult világban ezek adnak nekünk lehetőséget az elmélyülésre és a költészethez való (újra)kapcsolódásra” – tette hozzá Vastag Csaba.