Ők is régen játszottak már jó csapatok ellen, velünk ellentétben nekik nem volt egy olyan tornájuk, mint nekünk az Európa-bajnokság. Szeretnek velünk játszani és mi is velük, jó dolog, hogy a három szünnapunkban be tudtunk iktatni egy ilyet. Próbáltuk azokat a dolgokat gyakorolni, amit eddig csináltunk, valamint néhány olyat, amit a csoportkörben még nem használtunk, de nem sütöttünk el mindent, arra az esetre, ha még találkoznánk