A legjobb nyolc közé jutásról lemaradt magyarok számára csak a győzelem jelentette az olimpiai selejtezős tornán való részvételt, minden más esetben lemaradt volna a párizsi ötkarikás játékokról. A horvátok ugyanakkor még versenyben voltak a negyeddöntőért, ehhez pontot kellett volna szerezniük.

A magyarok 18 fős keretéből ezúttal a jobbszélső Töpfner Alexandra, illetve a Szenegál ellen térdsérülést szenvedett kapus, Szemerey Zsófia maradt ki.

Horvát hétméteresgólra a csapatkapitány Böde-Bíró Blanka védése és gyorsindításból Győri-Lukács Viktória gólja volt a válasz a mérkőzés elején, mindkettő fontos volt a svédek elleni szombati meccs második félidejének tükrében.

A túloldalon a nyárig Székesfehérváron védő Tea Pijevic is jól kezdett a kapuban, a magyar támadások Győri-Lukács befejezéseitől eltekintve pontatlanok voltak, 13 perc elteltével Golovin Vlagyimir időt kért (3-6).

A horvátok rendre eljuttatták a labdát beállójukhoz és átlövésből is eredményesek voltak, magyar részről az addig több rossz megoldást választó Klujber Katrin hétméterest értékesített. Háromgólos távolságból azonban nem sikerült közelebb zárkózni, sőt, négy perccel a dudaszó előtt 11-6-nál már öt találat volt a horvát előny.

Klujber Katrin (j2) és a horvát Valentina Blazevic

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

„Harcoljatok, harcoljatok!” – szólt a buzdítás a maroknyi magyar szurkolótól, és ha nem is játszott jól, küzdeni küzdött a nemzeti csapat, amely a 42 százalékos hatékonysággal hárító Böde-Bíró kettős bravúrja és hetesvédése nyomán három találatra jött fel. Lehetett volna ez két gól is, ám a szünetig 59 százalékkal védő Pijevic az utolsó másodpercekben újabb bravúrt mutatott be.

A szünet utáni percek a torna eddigi két fontos mérkőzésén döntőek voltak a nemzeti csapat szempontjából.

Ezúttal a horvátok hatperces gólcsendet zártak le, és bár a magyar válogatott védekezést váltott, visszaállították az öttalálatos különbséget. Továbbra is sok volt a hiba, az eladott labda a magyar támadásoknál, Böde-Bíró védései és Klujber értékesített hetesei ellenére 19-13-ra elléptek a balkániak, a játékrész derekán jött a magyar időkérés, a kőkeményre váltó védekezésre alapozva egy négygólos sorozat, amellyel kettőre csökkent a hátrány (17-19).

Böde-Bíró Blanka

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A záró öt perchez 22-20-as horvát fórnál érkeztek a felek, Klujber a hetedik hetesét értékesítette, a nyolcadiknál pedig a kapufáról kipattanót lőtte be: 22-22-nél egyenlített a magyar válogatott. Böde-Bíró ziccert védett szélről, Debreczeni-Klivinyi gólja pedig már a vezetést jelentette, a csapatkapitány pedig hetest hárított.

Az utolsó negyven másodpercben időkérés után emberelőnyben támadhatott a győzelemért a Golovin-együttes.

Bár nem talált be, a horvátoknak csupán 2,1 másodpercük maradt az egyenlítésre, de nem jártak sikerrel:

győzött és olimpiai selejtezőtornán szerepelhet a magyar válogatott.

Debreczeni-Klivinyi Kinga (j) és a horvát Sara Senvald

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Az összesítés alapján a magyar együttes a tizedik helyen zárt. Alapesetben a vb 2-7. helyezettjei játszanának áprilisban ötkarikás kvalifikációt. Ez azonban tovább tolódott a franciák és a norvégok negyeddöntőbe jutásával, valamint a brazilok helyezésével.

Eredmény, középdöntő, 3. forduló: I. csoport (Göteborg):

Magyarország-Horvátország 23-22 (8-11)

Göteborg, Scandinavium, v.: García, Paolantoni (argentinok)

lövések/gólok: 38/23, illetve 41/22

gólok hétméteresből: 8/7, illetve 10/8

kiállítások: 8, illetve 6 perc Magyarország:

Böde-Bíró - Győri-Lukács 5, Klujber 9, Papp, Bordás, Kuczora, Márton, cserék: Vámos 1, Füzi-Tóvizi, Debreczeni-Klivinyi 3, Albek 2, Szöllősi-Schatzl 1, Pásztor, Simon 2, Bukovszky

Olimpiai selejtező: Japán, Kamerun és egy európai csapat vár a magyarokra

A világbajnoki tizedik helyezéssel eldőlt, hogy a magyar női kézilabda-válogatott a tavaszi olimpiai kvalifikációs tornán Japánnal, Kamerunnal és a most zajló vb-n párizsi kvótát nem szerző, legjobb helyezésű európai csapattal találkozik.

A magyar szövetség (MKSZ) tájékoztatása szerint az áprilisi selejtezős torna megrendezésére pályázni kellett, az MKSZ ezt megtette.

A nemzetközi szövetség a jövő héten dönt a rendezőkről.