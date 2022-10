Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC

A MOL Fehérvár FC 1-1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén, ezzel megszerezte első idegenbeli pontját.

OTP Bank Liga, 9. forduló: Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 1-1 (0-0) ---------------------------------------------- Pancho Aréna, 1680 néző, v.: Bognár T.

gólszerzők: Zahedi (57.), illetve Kodro (78.)

sárga lap: Mezghrani (43.), Corbu (45+2.), van Nieff (90+4.), illetve Stopira (62.)

Puskás Akadémia:

---------------

Tóth B. - Mezghrani, Batik, Stronati, Spandler, Ormonde-Ottewill - Favorov, Corbu (Urblík, 56.) - Kiss T. (van Nieff, 77.), Zahedi (Gruber, 72.), Baluta (Komáromi, 77.)

Fehérvár:

--------

Kovács D. - Bese B. (Nego, 68.), Serafimov, Larsen (Zivzivadze, 68.), Stopira, Hangya (Heister, 45.) - Rúben Pinto, Fiola - Kastrati (Bamgboye, 68.), Kodro, Dárdai P. (Makarenko, 84.)

Jobban kezdett a Puskás Akadémia, amit egy meg nem adott gól és egy kapufa is jelzett. A Fehérvár a félidő közepétől kezdett éledezni, bár kapura ekkor sem sok veszélyt jelentett. A szünethez közeledve nagyon leült a meccs, az egyetlen említésre méltó esemény az volt, amikor a Mezghranival történt ütközést követően Hangya Szilveszternek kiesett a foga.

Fordulást követően megint jól kezdett a Puskás Akadémia, Kiss Tamás pedig másodszor is eltalálta a kapufát, ezúttal fejjel. Nem sokkal később gólpasszal jelentkezett, Sahab Zahedi volt a gólszerző. Hátrányba kerülve megpróbált felpörögni a Fehérvár, többet is támadott, és egy sarokrúgást követően Kenan Kodro révén egyenlített. Nyílttá vált a találkozó, mindkét gárda ment előre a győzelemért, amely végül egyiküknek sem jött össze.

Kecskeméti TE-Ferencvárosi TC

A címvédő és eddig százszázalékos Ferencváros 2-0-ra kikapott Kecskeméten a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójában, vasárnap.

A hazai csapat - amely otthon továbbra is veretlen, egy döntetlen mellett négy győzelme van - feljött a második helyre a tabellán. Az FTC maradt az élen úgy, hogy még csak hét mérkőzést játszott.

OTP Bank Liga, 9. forduló:

Kecskeméti TE-Ferencvárosi TC 2-0 (2-0)

----------------------------------------

Kecskemét, Széktói Stadion, 2527 néző, v.: Karakó

gólszerző: Nagy K. (28., 34. - a másodikat 11-esből))

sárga lap: Vágó (43.), Tóth B. (69.), Zeke (70.), illetve Auzqui (31.), Knoester (34.), Nguen (70.), S. Mmaee (70.)

Kecskeméti TE:

--------------

Varga Be. - Szalai G., Belényesi, Szabó A. - Zeke, Szuhodovszki (Szabó L., 71.), Vágó, Nagy K. (Sági, 89.), Rjasko - Banó-Szabó (Katona B., 78.), Tóth B. (Duranovic, 89.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Civic, Knoester, S. Mmaee, Wingo (Marquinhos, 76.) - Esiti (Traoré, 57.), Vécsei (Besic, 63.) - Nguen, Gojak (Zachariassen, a szünetben), Auzqui (R. Mmaee, 63.) - Boli



Egy komolyabb FTC-helyzettől eltekintve eseménytelenül telt el az első negyedóra. A folyamatos, gyors játék kialakulását hátráltatta, hogy a pálya talaja felázott, emiatt mély volt, a passzoknál a labda gyakran lelassult. A várakozásnak megfelelően a Ferencváros játszott mezőnyfölényben, de a Kecskemét is eljutott ellenfele kapujáig és akkor veszélyesebb is volt. Még nem telt el fél óra, amikor vezetést szerzett a hazai csapat: egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Nagy Krisztián ugrott ki a labdával, és a kifutó Dubusz fölött higgadtan a kapuba emelt. Pár perccel később Knoester a 16-oson belül belekapaszkodott Tóthba, aki elesett, Karakó tizenegyest ítélt, Nagy pedig megduplázta góljainak számát.

Az utolsó perceket leszámítva tompán futballozott az első félidőben az FTC, nem helyezett nyomást a hazai csapatra, amely szervezetten védekezve és hatékony ellenakciókat vezetve került kétgólos előnybe.

A fordulás után valamivel dinamikusabbá vált a Ferencváros, de nem tudta gyakran zavarba hozni a házigazdát, amely továbbra is koncentráltan, kevés hibával és önfeláldozón futballozott, és ha kellett, bravúrt mutatott be a kapus Varga Bence. A fővárosiak dolgát nehezítette, hogy a pálya talaja egyre rosszabbá vált. A kecskemétiek végül megérdemelten gyűjtötték be a három pontot az Európa-liga-mérkőzésre készülő, esélyesebb ellenfelükkel szemben.