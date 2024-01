A Ruszalka a világon legtöbbet játszott cseh opera, szülőhazájában is egyedül Smetana Az eladott menyasszony című alkotása verseng népszerűségével, megelőzve olyan műveket, mint Janácek A ravasz rókácska és Jenufa című darabjai. Dacára a cseh folklórból vett természetfeletti lényeknek, Jaroslav Kvapil költő librettóját leginkább Hans Christian Andersen A kis hableány című meséje inspirálta, de hatottak rá 19. századi romantikus német irodalmi alkotások is. A történet Ruszalka, a vízitündér és daliás Herceg tragikus szerelmét mutatja be – olvasható a közleményben.

A produkció jelmezeit Zoób Kati tervezte

Fotó: Berecz Valter / Forrás: Magyar Állami Operaház

A tájékoztatás szerint Antonín Dvorák, aki a cseh nemzeti ébredés képviselőjeként szívesen dolgozott fel népzenei és népmesei témákat, alig több mint fél év alatt komponálta meg művét. Az operát 1901-ben mutatta be a prágai Nemzeti Színház, és egy csapásra hatalmas sikernek bizonyult hazájában, csak a cseh fővárosban több mint 2000 alkalommal tűzték műsorra. Bár több európai nagyvárosban is bemutatták, a nemzetközi operarepertoárnak az 1980-as évektől vált részévé.

A Magyar Állami Operaházban eddig mindössze két vendégjáték alkalmával volt látható a cseh komponista mesterműve, 1956-ban a Pozsonyi Nemzeti Színház az Erkel Színházban, 20 évvel később a Prágai Nemzeti Színház a dalszínház Andrássy úti épületében vendégszerepelt a vízitündér tragikus szerelmi történetével.

A Ruszalkát Szikora János, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója viszi színre, akinek a Salome 1989-es premierje óta ez a 13. munkája a Magyar Állami Operaházban. A szecesszió látványvilágából, többek közt Charles Rennie Mackintosh és Alfons Mucha alkotásaiból ihletet merítő produkció díszleteit Szendrényi Éva, jelmezeit Zoób Kati tervezte. A darab táncbetétjeit Rafai-Vetési Adrienn készítette a Magyar Nemzeti Balett művészei és a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói számára – olvasható az összegzésben.