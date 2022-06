Magyar filmeket is vetítenek a kolozsvári 21. Transilvania Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF), amely az idén a lengyel és az izraeli filmgyártásra összpontosít.

A szervezők közlése szerint a június 17. és 26. között zajló fesztiválnak az idén is lesz magyar napja, amelyen a közönség tizenkét magyar alkotást tekinthet meg.

Ezek közül egy, a Nemes Anna és Csuja László rendezte Szelíd az első és második filmeseket megmérető versenyprogram részeként esélyes a fesztivál fődíjára, a Transilvania Trófeára. A hagyományokhoz híven az idén is három legendás rendezőnek szentelnek egy teljes szekciót, a válogatás részeként Enyedi Ildikó három filmjét vetítik. A fesztivál fiatal színészeknek szóló műhelymunkájába az idén bekerült Bocsárdi Magor és Kovács Réka.

A seregszemlén levetítik Grosan Cristina A legjobb dolgokon bőgni kell, Kőrösi Máté Dívák, Fazekas Máté Kilakoltatás, Kis Hajni Külön falka, Lőrincz Nándor és Nagy Bálint Legjobb tudomásom szerint, Pálfi György Mindörökké, Turai Balázs Amok, Visky András Performing Juliet, Nemes Anna és Csuja László Szelíd című filmjét. A közönség még láthatja Enyedi Ildikó A feleségem története, Az én XX. Századom, valamint Testről és lélekről című filmjeit.

A szervezők a wroclawi New Horizons Nemzetközi Filmfesztivállal és a Varsói Nemzetközi Filmfesztivállal együttműködve több mint 20 lengyel alkotást mutatnak be Kolozsváron. A műsort egy Krzysztof Kieslowsky-válogatás is kiegészíti, a 80 éve született művész tíz filmjét fogják vetíteni a TIFF-en.

Az izraeli filmgyártást bemutató szekcióban játék- és dokumentumfilmeket és egy tévésorozatot láthat a közönség, illetve közönségtalálkozókon és szakmai beszélgetéseken vehet részt.

Borítókép: A 20. Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) díjátadó gálája Kolozsváron 2021. július 31-én este. Fotó: MTI/Kiss Gábor