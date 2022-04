2. alkalommal rendez 3 napos, szakmai és zenei fesztivált Hangot adunk a tehetségnek címmel a Mathias Corvinus Collegium július 28. és 30. között Esztergomban, ahol előad többek között Richard L. Florida városkutató és John Vervaeke, a Torontói Egyetem kognitív tudományok professzora, valamint színpadra lép a Margaret Island, az Irie Maffia és a Follow the Flow is.

A tehetséggondozó intézmény által szervezett MCC Feszt idén is minden korosztálynak tartogat szakmai programokat és szórakozási lehetőséget.

Az előadók olyan témák kapcsán osztják meg gondolataikat, mint a karrierépítés és a családi élet összehangolása, az újságírói objektivitás kérdései, a választások utáni politikai paletta változása, a női vállalkozók szerepe a startup világban, a hagyomány és a haladás megjelenése az építészetben, valamint a magyar filmek és a magyar borok sikerének titkai.

Számos neves professzor tart előadást

Idén is több neves külföldi előadó vesz részt az eseményen, többek között John Vervaeke, a Torontói Egyetem kognitív tudományok professzora, aki az élet értelmét taglalóan egy 50 részes előadássorozatot tett közzé a YouTube-on, amelyet világszerte 150 ezren néztek meg. A fesztivál résztvevőivel Richard L. Florida amerikai városkutató is megosztja majd gondolatait, aki a Rotman School of Management professzora és az NYU Szakmai Tanulmányok Iskolájának munkatársa. A városkutatót 2011 márciusában kinevezték a The Atlantic magazin vezető szerkesztőjének. Mary Harrington újságíró, az UnHerd brit digitális magazin szerkesztője, a Times magazin rendszeres szerzője is részt vesz az MCC Feszten, a szerző egyik kedvelt témája a feminizmus.

Az érdeklődők számára az Edu sétányon bemutatkozik az MCC teljes képzési palettája, valamint a hozzá kapcsolódó szakmai intézmények és partnerszervezetek. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan az MCC Feszt idén is alapvetően ingyenes lesz. A programról bővebb információk az mccfeszt.hu weboldalon találhatóak.

Borítókép: MTI / Szigetváry Zsolt