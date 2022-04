Állatok és növények témában várják az alkotásokat a tizenegyedik országos Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennáléra - közölte Gyergyádesz László művészettörténész, a biennálé alapító kurátora az MTI-vel.

A Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének vezetője elmondta: csak a Bibliában 121 állatfajt és 80 növényt lehet összeszámolni, és nem csupán a teremtésükről vagy éppen a megmentésükről lehet olvasni az özönvíz története kapcsán, hanem gyakran szerepelnek hasonlatokban, példabeszédekben is.



A művészettörténész szerint a növények és az állatok a Szentírástól, illetve az apokrif irodalomtól függetlenül is a keresztény művészet kihagyhatatlan részeivé váltak. A keresztény ikonográfiában különösen fontosak együtt és külön is a szimbolikus megjelenítéseik, a szentek legendáihoz kapcsolódva akár attribútumként is, továbbá a fantázialények vagy éppen az állatövi jegyek ábrázolásai - sorolta.



Hangsúlyozta: a rendkívül gazdag terület napjaink egyik legnagyobb globális válságjelenségére, a klímaváltozásra, és ahhoz kapcsolódóan a növényi és állati fajok kihalására is felhívja a figyelmet - tette hozzá.



Gyergyádesz László felidézte, hogy a Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé első tíz tárlata során összesen 1274 alkotást állítottak ki a kecskeméti Cifrapalotában. A 2000. évi "próbatárlatot" követően, 2002-ben, az első alkalommal a keresztre feszítés jelenetét és a legfontosabb szimbólumot, a keresztet választották fő témának, majd 2005 tavaszán a Genezis őstörténeti részét, a Teremtés könyvének első 11 fejezetét. A harmadik biennálén, 2006-ban az oltár volt a téma, míg a negyediken Krisztus példázatait választották. Az ötödiken az Apokalipszis, a Jelenések könyve volt az ábrázolandó, megjelenítendő ikonográfiai program, 2013 tavaszán az angyalok, míg 2015-ben, a hetediken a gyermekek. A nyolcadik alkalommal, 2016-ban a magyar és a magyarországi szentekre, míg a kilencediken, 2018-ban a hét főbűnre esett a választásuk. A tizedik, jubileumi biennálét a Szent vendégség (Eucharisztia/Úrvacsora) témában rendezték meg.



A műfaji és technikai megkötések nélküli kiállításra július 3-áig elsősorban kortárs képző- és iparművészek, valamint a művészeti egyetemek hallgatóinak jelentkezését várják. További részletek a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján a https://kkjm.hu/biennale/ oldalon olvashatók.



A tizenegyedik országos kortárs képző- és iparművészeti kiállítás a Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelyén augusztus 6-án nyílik meg.

Borítókép: Érdeklődők a Kecskeméti Katona József Múzeum IX. Kortárs keresztény ikonográfiai biennálé - A hét főbűn - Hieronymus Bosch nyomában című országos képző- és iparművészeti kiállításának megnyitóján a kecskeméti Cifrapalotában 2018. március 10-én.