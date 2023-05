Most minden bulvárlap azt emlegeti, hogy hónapokkal ezelőtt több televízió műsor és bulvárlap is írt az egykori szőke playmate-ről, aki fél év alatt 10 kilótól szabadult meg. Három hónapja azt nyilatkozta, már csak 43 kiló...

Habár egy orvos akkor figyelmeztette, a további fogyás akár az életébe is kerülhet, úgy reagált, már azóta is fogyott. Szerinte nincs testképzavara és rosszul van attól, amikor ezzel vádolják. Követői már akkor is nagyon aggódtak érte.

A modell egyébként tagadta, hogy róla lenne szó. Ugyanakkor a lakásában készült rendőrségi felvételeken a kommentelők megtalálták a korábbi képeken látható bútorokat.