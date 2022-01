Kemerle Dániel korábban az UTE Labdarúgó Akadémián játszott. Később Vecsésen és Csepelen is focizott – írja az Origo.

A baleset a Ferihegyi úton történt. A beszámolók szerint a havas, jeges úton Kemerle kocsija megcsúszott és fának ütközött. A 23 éves focistának nem volt esélye a túlélésre, a vele utazó 24 éves másik utast életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Az esetről beszámoló forrás felhívta arra is a figyelmet, hogy ezen az útszakaszon korábban már egy másik focista is meghalt. 2020. február 4-én a Ferencváros és a DVTK egykori játkosa, Halgas Tibor is halálos balesetet szenvedett itt.

Borítókép: MTI/Mihádák Zoltán