A 2021. november végi bejelentésről sajtóközlemény is készült, ami azóta is elérhető a Lidl saját felületén. Két év sem telt el, de most mégis azt tapasztalja az egyszeri vásárló, hogy a német hátterű diszkontlánc polcait olcsó német és lengyel import árasztotta el a sertés és a baromfi termékkategóriában, a 100 százalékos magyar beszállítói aránynak pedig nyoma sincs – írja a Világgazdaság.

A portál arról is beszámolt, hogy a Lidl boltjaira országszerte irreálisan nyomott árú német sertésdarálthús-szállítmányt öntöttek rá, ami jellemzően 10–30 százalékkal olcsóbb, mint a hasonló kategóriájú magyar termék.

Tehát a Lidl lépése egyrészt értelemszerűen magyar árut szorít ki, másrészt olyan árversenybe hajszolja bele a rivális kiskereskedelmi láncokat és azok magyar beszállítóit, ami rövid távon is súlyos károkat okozhat a magyar hús- és vágóiparnak. Nem véletlen, hogy ez az olcsó árukészlet nem a német piacon kötött ki, ott ugyanis hasonló negatív hatásokat eredményezne.

A Lidl részéről Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető jelezte: a cég célul tűzte ki, hogy „Magyarország kormányának törekvéseivel összhangban letörje az inflációt, és ezáltal támogassa a magyar családokat”. Az infláció letörésében és a magyar vásárlók támogatásában vívott harchoz pedig a „Lidl az alacsony árak biztosításával tud hozzájárulni, a vállalat ugyanis, ahogyan eddig is, elsősorban a vásárlók érdekeit tartja szem előtt”.