Kiemelték: az eredményt annak ellenére érték el, hogy a Magyar Bankholding keretei között intenzív belső átalakuláson ment át, és fokozódott a piaci bizonytalanság.

A negyedik negyedévben jelentősen bővült az ügyfélportfolió jövedelmezősége és minősége, és az emelkedő hozamkörnyezet is pozitívan hatott az eredményességre. Ennek ellenére elsősorban a magasabb működési és kockázati költségek miatt a korrigált adózott eredmény 15,1 milliárd forint volt, 21,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól - közölték.

A korrigált bruttó működési eredmény tavaly elérte 132,3 milliárd forintot, ami 92,5 százalékos emelkedés a 2020-as évhez képest, az intenzívebb üzleti tevékenység, stabil portfolióminőség, szigorú költséggazdálkodás, valamint az emelkedő kamatkörnyezet mellett.

A működési költségek 10,1 százalékkal nőttek 2021-ben elsősorban a bérinfláció, a szabályozási megfelelési projektek és az élénkülő üzleti tevékenység miatt.

Az MKB Csoport rendkívül nyereséges volt, elérte a 33,2 százalékos korrigált tőkearányos megtérülést (ROAE) a 36,4 százalékos költség-bevételi arány (CIR) mellett. Eredményességi és hatékonysági mutatók minden tekintetben jelentős javulást mutatnak a 2020-as évhez képest - hangsúlyozták.

A jelentés szerint a bank mérlegfőösszege jelentősen, 19,1 százalékkal 3314,4 milliárd forintra bővült tavaly, elsősorban a pénzügyi piacok megnövekedett likviditásának köszönhetően. Az ügyfélbetét-állomány növekedése mind a vállalati, mind a lakossági szegmensek megtakarítási képességének tulajdonítható, amelyet a moratórium illetve további, a kormány és a jegybank által a járvány lehetséges negatív hatásainak enyhítésére bevezetett gazdaságélénkítő intézkedések eredményeztek. Az ügyfélbetét állomány 19 százalékkal 2216 milliárd forintra nőtt, az ügyfélhitelek állománya pedig 9,1 százalékkal 1215,3 milliárd forintra.

A lakossági ügyfelek hitelállománya az előző évihez képest 23,2 milliárd forinttal, 274,1 milliárd forintra nőtt, ami 9,2 százalékos növekedést jelent. A lakossági betétek 18,8 százalékkal emelkedtek. Az MKB Csoport vállalati ügyfelei 2021-ben is több hitelt vettek fel, többek között a beruházási hitelek iránti keresletnövekedésnek köszönhetően: a teljes nem pénzügyi vállalati bruttó hitelállomány 26 százalékkal 601,3 milliárd forintra, míg a betétállomány 21,2 százalékkal 1143,6 milliárd forintra bővült.

Közölték, hogy

a csoport több gazdaságélénkítő programban is aktívan részt vett: a júliusban kivezetett Növekedési Hitelprogram Hajrá! (Nhp) mellett a Széchenyi GO! és a Széchenyi Lízing GO! termékek kihelyezésében egyaránt az élen járt. Az MKB Csoport tavaly 5,3 százalékos piaci részesedést ért el a Széchenyi Programban a szerződött összegeket tekintve.

Az MKB Euroleasing ugyancsak kiváló évet zárt a jelentés szerint, a lízingállomány 2021. végére elérte a 201,2 milliárd forintot. A Magyar Bankholding Csoport lízing üzletága az integrációval piacvezető lett.

Március utolsó napján a Budapest Bank és az MKB Bank a Magyar Bankholding irányításában egyesül. A Magyar Bankholding Zrt. hazai tulajdonú pénzügyi holdingtársaság, amely a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Takarék Csoport fúziójának megvalósítását célozza. A társaság 2020. december 15-én kezdte meg tényleges működését, miután a jegybank engedélyének birtokában a három hitelintézet meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holdingtársaságba apportálták.