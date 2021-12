Guller Zoltán úgy fogalmazott, októberben „vidéken a járvány előtti szint visszaépült”, a belföldi forgalomnak köszönhetően 2 millió vendégéjszakát regisztráltak a fővároson kívüli szálláshelyek, ami 35 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi adathoz képest, de a 2019-es rekordévhez képest is 2 százalékos növekedés. A magyarok 1,6 millió vendégéjszakát töltöttek el vidéki szálláshelyen, ez 2019-ben 1,4 millió volt, és a 2019-es rekordévhez képest is 13 százalékkal többen pihentek most októberben a vidéki Magyarországon. Vidékre egyébként 83 százalékban magyarok, 17-ban külföldiek utaztak.