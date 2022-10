Bárdosi Sándor Szőke Zsuzsannával került veszélyzónába Berki Mazsi és Bonyhádi Ferenc párosával szemben, majd megszületett a döntés: a volt birkózó és táncpartnere búcsúzott a Dancing with the Starstól. Igencsak ízléstelen gesztussal reagált Bárdosi Sándor a kiesésre a Dancing with the Stars szombati adásában, ugyanis öklendezni kezdett, miután gratulált a továbbjutó párosnak.