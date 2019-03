Feladta magát a harmadik álrendőr Győrben

A Győri Törvényszék közleménye - Újabb letartóztatás a rendőrnek álcázott betörők ügyében



A Győri Járásbíróság nyomozási bírája az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapi időtartamra elrendelte annak a gyanúsítottnak a letartóztatását is, aki a gyanú szerint a közelmúltban két társával egy győri társasházi lakásba magát rendőrnek álcázva tört be.



A bíróság a megalapozott gyanú fennállását a harmadik gyanúsított esetében is megállapította és a legsúlyosabb, személyi szabadság elvonásával járó bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelését indokoltnak látta.



A bíróság döntésének indokolása szerint – két, korábban már letartóztatott társához hasonlóan – a gyanúsított esetében valószínűsíthető, hogy az eljárás során elérhetetlenné válna, hiszen közel tíz napon keresztül rejtőzött a nyomozó hatóság elől.



A bíróság a határozat indokolásában rámutatott arra is, hogy a harmadik gyanúsított tekintetében szintén fennáll az eljárás nehezítésének veszélye, különös tekintettel a tanúk jogellenes befolyásolására.



A bíróság megállapíthatónak látta a gyanúsított vonatkozásában a bűnismétlés veszélyét, figyelemmel arra, hogy az előzményi büntetési adatai, a vele szemben egyébiránt már folyamatban lévő büntető ügyek alapján újabb bűncselekmény elkövetésének a reális veszélye leginkább a kábítószer fogyasztás kapcsán áll fenn.



A döntés nem végleges, a gyanúsított is és védője is fellebbezést jelentett be.

Álmából verték fel áldozataikat: egy 26 éves fiatal nőt és egy 27 éves férfit, amikor éjjel kettő és három között becsengettek hozzájuk.Valóban nem mindennapi történet ez, az áldozatok órákkal később a sokkból felocsúdva tettek bejelentést, ugyanis kiderült, hogy az álrendőrök eközben kirabolták őket. Két embert (egy 39 éves és egy 26 éves győri férfit) szinte azonnal elfogott a rendőrség, a harmadikat körözték. Az illető, egy 41 éves férfi a múlt héten végül feladta magát a rendőrségen – tudta meg a Kisalföld.