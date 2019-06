Átalakul Pannonhalma központjának jelentős része - mutatjuk a látványterveket

A több száz éves épületegyüttes "újjávarázsolása" útjára indult, csütörtökön tették le az alapkövet. "Reményeink szerint jövő tavasszal átadhatjuk az új turisztikai központot. A korszerűsítéstől azt várjuk, hogy Pannonhalma ne csak egy napos célpont legyen a jövőben" – kezdte Vas Gábor, Pannonhalma fejlesztésekért felelős alpolgármestere.Fontos hangsúlyozni: az új épületegyüttes legalább annyira szól a helyi embereknek, mint a Pannonhalmára látogatóknak. Az új turisztikai központban olyan étterem is lesz, mely minőségi ételeket kínál megfizethető áron és házias konyhára épít. Ilyen vendéglő "régi kívánsága" a pannonhalmiaknak. Ezenkívül izgalmas történelmi interaktív tárlat fog szólni a magyar-török háborúk koráról.Bringás központot is építenek itt, huszonöt elektromos kerékpárral várják majd a tekerés szerelmeseit. Különösen nyáron, a hétvégék kisebb tömegeket vonzanak Pannonhalmára, ilyenkor nehéz szabad helyet találni autóval. "A parkolási gondokon is enyhít majd a beruházás, nyolcvan új parkolóhelyet alakítunk ki" – mondta Bagó Ferenc, a település polgármestere."Új turisztikai mérföldkő alapjait tesszük le közösen. A beruházás nem csupán hiányt pótló szolgáltatásokat kínál hamarosan. A fejlesztés révén Pannonhalma szívében újabb tájsebet sikerül eltüntetni. Nehéz időszak előtt állunk, hisz aki belefogott már több száz éves épületek, falak rendbetételébe, tisztában van vele: sok új helyzet, megoldandó feladat jön elő munka közben" – hangsúlyozta Kara Ákos.A térség országgyűlési képviselője hozzátette: a napokban kiírták a Győr-Pannonhalma kerékpárút közbeszerzését. Ha a pályázati kiírás sikerrel zárul ezekben a hetekben, akár ősszel kezdődhet a 18 km-es szakasz kialakítása. Az új kerékpárút pannonhalmi végpontja az egykori TSZ műhelyekhez fog vezetni, a "Portához". Ez lesz az újjávarázsolt épület új neve.