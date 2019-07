A Kisalföld a vásárlókért - Most a repülős utazásról kérdezhetnek olvasóink

Képünk illusztráció. Forrás: Pixabay.

Sokan repülővel utaznak nyaralni, ami kedvező árú, praktikus megoldás lehet, gyors célba érést biztosít a legtöbbször, de számos kellemetlenség is érheti az utazót. Számos okból késhet a járat, törölhetik azt, probléma lehet a poggyásszal. Jó tudni, ilyenkor milyen jogai vannak a fogyasztónak, milyen ügyintézési teendők várhatnak rá és mennyi tartalékpénzre lehet szüksége. Érdemes már jegyvásárláskor az ezzel kapcsolatos tájékoztatókat is elolvasni.Akinek törlik a repülőjáratát, annak a jogairól írásos tájékoztatót kell kapnia, s a repülőtársaságnak átfoglalást kell biztosítania egy másik járatra, a legkorábbi következő indulási időpontban vagy a rendelkezésre álló szabad helyek függvényében az utas által választott későbbi időpontban. Ha ez nem jelent megoldást, akkor a jegyárat vissza kell fizetni neki. Étkezést, frissítőket is kell kapnia, szükség esetén éjszakai szállást és el kell szállítani a hotelbe. Továbbá két ingyenes telefonhívásra kell módot adni vagy e-mail küldési lehetőséget kell biztosítani.Ez mind jól hangzik, de azt tudni kell, hogy fapados társaságok esetében – s a legtöbben ezeket veszik igénybe - az átfoglalást magának az utasnak kell intéznie és a legtöbbször ez nem jelent megoldást, mert csak napokkal, hetekkel később tudna például hazajutni külföldről. Ilyenkor megteheti, hogy más repülőtársaság járatára vesz jegyet, ami viszont drágább lehet. Ugyan utólag visszakérheti ezt a pénzt, de meg kell előlegeznie. S ha például egy reptér zárása előtti esti időpontban derül ki a járattörlés, akkor a szállásra, a hotelbe jutás költségére is kell, hogy legyen pénze az utasnak. Persze aztán a számlákat megőrizve ezeket az összegeket visszaszerezheti, és kártérítést is igényelhet útja távolságától és a járattörlés okától, körülményeitől függően. Ám azt is tudni kell, hogy ha járattörlés miatt nem jut el az utas arra a helyre, ahol pár napig nyaralni akart, akkor a repülőtársaságnak nem kell kifizetnie az előre lefoglalt szállás árát, amit végülis nem vett igénybe, a legtöbb hotel pedig nem fogad el lemondást az érkezés előtti napokban. Viszont bizonyos esetekben ennek a kárunknak a megtérítését is kérhetjük.A repülős utazások témájában a leveleket július 26-án délig várjuk a rimanyi.zita@lapcom.hu e-mail címre és a szerkesztőség postacímére (9002 Győr, Pf. 28). A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat szakértői válaszolnak a fogyasztóvédelmi kérdésekre, tanácsaik lapunkban jelennek meg.