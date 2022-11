"Hiányozni fog a pályán is és azon kívül is. A többi játékos azonban készen áll a folytatásra, és még így is erős kerettel vághatunk neki a következő mérkőzéseknek" - kommentálta játékosa kiesését Kasper Hjulmand, a dánok szövetségi kapitánya.

Dánia legközelebb szombaton játszik Franciaországgal, majd jövő hét szerdán Ausztrália ellen zárja a csoportkört.