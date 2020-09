Tüzes, édes, különleges: így készül a paprikalekvár

Húsokhoz és sajtokhoz is remek.

Ha szilvából, szőlőből és körtéből is elkészítettük már télire a lekvárokat, most jöhet valami újdonság. Készítsünk paprikalekvárt! Egyszerre édes és sós, kenhetjük ugyanúgy kenyérre, de húsok és sajtok mellé is fogyaszthatjuk. Az ínyencek tehetnek bele egy kis csilit is, hogy az édes és sós íz összekeveredhessen a csípősséggel.

Nem biztos benne, hogy ízleni fog? Mégis próbálja ki az Origo receptjét, mindössze 1-2 üveg lesz belőle. Izgalmas ízvilág, nem mindennapi köntösben.

Paprikalekvár

Fogyasszuk sajtokhoz, húsokhoz, grillételekhez vagy szendvicskrémként.

Hozzávalók:

1,5 kg kápia paprika

néhány karika csilipaprika

2 evőkanál almaecet

1 citrom frissen facsart leve

80 g cukor

1,5 teáskanál pektin

Elkészítés:

Mossuk meg a paprikákat, majd tegyük sütőpapírral kibélelt tepsire és süssük 190 fokon 25-30 percig.

Amint kihűlt, szedjük le róla a héját, csumázzuk ki és tegyük egy nagy edénybe.

Botmixerrel dolgozzuk össze.

Kezdjük el főzni a paprikapürét, sózzuk, öntsük bele a citromlevet, az ecetet, a cukrot és a pektint.

Folyamatosan keverve forraljuk fel.

Töltsük a lekvárt sterilizált üvegekbe és tegyük száraz dunsztba.

Borítókép: illusztráció