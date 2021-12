A gazdasejtek vírusfertőzésnek időbeli és térbeli mintázatát leíró modellt készítettek a Szegedi Tudományegyetem, vagyis az SZTE Bolyai Intézetének munkatársai. A kutatás eredményei a közelmúltban jelentek meg a Royal Society Open Science folyóiratban.

A szervezeten belüli vírusdinamika pontos megértése kulcsfontosságú tudományos kihívás. A SZTE matematikusai, Juhász Nóra, Sadegh Marzban, Renji Han és Röst Gergely egy olyan, modern technikákat ötvöző szimulációs eszközt fejlesztettek ki, amely követi a sejtek fertőződését, a vírusreplikációt és a kórokozó sejtek közötti terjedését is.

A kutatók eredményei pontosabb előrejelzéseket adnak a fertőzés lefutásáról, mint a klasszikus módszerek.

A modell képesnek bizonyult a virológusok által lefolytatott kísérletek szimulációs reprodukálására is.

A kutatók a modellel nemcsak a koronavírus, hanem az influenza fertőzését is tudták szimulálni, és összehasonlították, miben más a két betegség tipikus kimenetele. A matematikusok további tervei között szerepel a modell felskálázása, mivel a rendszer jelenleg százezres nagyságrendű sejtet képes kezelni. Ezenkívül tervezik az immunválasz modellezését és az antivirális kezelések beépítését is a szimulációs rendszerbe. Ezzel hosszabb távon akár egy virtuális laboratórium is létrehozható.

Borítóképünk illusztráció