Végre Magyarországra ért a Google Play Pass

Appok és játékok, hirdetések és alkalmazáson belüli vásárlások nélkül.

Még a héten elérhetővé válik Magyarországon a Play Pass, a Google Play Áruház új szolgáltatása.

A havonta bővülő gyűjteményben olyan ismert címeket találunk, mint a Monument Valley, a Terraria és a Star Wars: Knights of the Old Republic, de felfedezhetünk olyan kevésbé ismert alkalmazásokat is, mint a Limbo, a This War of Mine, vagy a Teslagrad.

A Google Play célja mindig az volt, hogy összekösse a felhasználókat a legjobb alkalmazásokkal, játékokkal és más digitális tartalmakkal. Viszont a játékokra is igaz, hogy ahány ember, annyi szokás, ezért a Google egy olyan új megoldást szeretett volna kínálni, amellyel mindenki élvezheti a digitális élmények sokaságát.

A Play Pass előfizetéses szolgáltatás, amely több száz alkalmazáshoz és játékhoz ad teljes hozzáférést – mindezt hirdetések, alkalmazáson belüli vásárlások és előzetes fizetések nélkül.

A Play Pass olyan kiváló minőségű, válogatott klasszikusok gyűjteményét kínálja, mint a Sonic the Hedgehog, a vadonatúj Levelhead, vagy a Marvel Pinball. S például olyan hasznos alkalmazások is megtalálhatók benne, mint a Photo Studio Pro:

a kínálat havonta új alkalmazásokkal és játékokkal bővül.

A Play Pass a héten jelenik meg Magyarországon Android-eszközökön, és hamarosan további országokban is elérhetővé válik. Az egyhónapos próbaidőszak után választhatjuk a havi feliratkozást 1 890 Ft/hónap áron, vagy dönthetünk a kedvezményes éves előfizetés mellett, ami mindösszesen 11 499 Ft.

Közkedvelt és felfedezésre váró alkalmazások és játékok

A Play Pass gyűjtemény több száz alkalmazást ölel fel, a kikapcsolódást szolgáló játékoktól kezdve a hatékonyságot segítő appokig.

A havonta érkező új tartalmakkal – köztük a Play Pass-on debütáló Olo Loco and Bright Paw, a Phoshor Dakka Squadron-ja és a Team17 Worms sorozata – a Play Pass mindig kínál új, felfedezésre váró tartalmakat.

Hogy minél könnyebb legyen megtalálni ezeket az alkalmazásokat, a Google egy új Play Pass fület hozott létre az előfizetőknek. A Play Pass alkalmazásai és játékai megtalálhatók a Play Áruházban is – a Play Pass „jegy” megkeresésével. Play Pass előfizetéssel a Play Pass honlapján, vagy a Play Áruház jegyével elérhető alkalmazások mindegyike korlátozások nélkül használható.

Csakúgy, mint a Google Play Családi könyvtárban, a családfelelősök akár öt másik családtaggal is megoszthatják a Play Pass előfizetésüket. Minden családtag külön-külön férhet hozzá a Play Pass szolgáltatáshoz. Amint elérhetővé válik a Play Pass, a felhasználók el is indíthatják a próbaverziót, ha egy Android eszközön belépnek a Play Store Áruházba, ahol a bal felső menüt lenyitva megtalálják a szolgáltatást.

Borítóképünk illusztráció