Díjazzák a kreatív tanárok digitális gyöngyszemeit

Számtalan fejlesztés segíti az online tanítást, a tanárok egymástól kapják a legjobb ötleteket.

Sosem látott kreativitást szült a pedagógiában az elmúlt fél év járványos időszaka. A tavaszi iskolabezárást követően országszerte felpezsdült a tananyagfejlesztés, az elmúlt hónapokban egyre-másra jelentek meg innovatív tanítási módszerek, otthoni tanulást segítő alkalmazások, honlapok. A pedagógusok sok külső segítséget kaptak, de maguk is ontották a digitális átállást megkönnyítő ötleteket.

Hagyományos nappali munkarendben indítaná el a kormány a 2020/21-es tanévet, de

a koronavírus-járvány terjedésétől függően bármikor előfordulhat, hogy az iskoláknak ismét át kell állniuk távoktatásra

– írja a Magyar Nemzet. S ha szerencsés esetben erre mégsem lesz szükség, az elmúlt hónapok digitális fejlesztéseiből akkor is rengeteget profitálnak az intézmények, a technikai újítások beépülnek az oktatás mindennapjaiba.

A Telenor HiperSuli projektje jóvoltából

a napokban állt össze egy minden pedagógusnak ingyenesen elérhető tudástár,

amely a vállalat tananyagfejlesztő pályázatának munkáit tartalmazza. – Képzeljünk el egy énekórát, amelyen nemcsak a hangszer, hanem a számítógép elé is leül a diák, vagy egy olyan földrajzórát, amelyiken tanár és diák közösen barangolhatja be a világ különböző tájait. A pályázatra nevező pedagógusok eddig még nem látott oldalukról mutatják meg a különböző tárgyak oktatásában rejlő lehetőségeket pedagógustársaiknak – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Koren Balázs, a Hipersuli szakmai vezetője, hozzátéve: innovatív tanárokból nincs hiány, hiszen a felhívásukra

csaknem kétszáz pályamunka érkezett.

Mint mondta, a lelkes tanárok nemcsak tantárgyakra szabott ötleteket hoztak, hanem módszertani kérdésekben is mankót nyújtanak a kollégáknak. Bemutatják például, hogyan lehet interaktív feladatokat készíteni vagy a virtuális számonkérést fejleszteni.

– A digitális oktatást segítő tudásanyagok ingyenesen elérhetők az interneten, és komolyabb előképzettség nélkül is használhatók, az érdeklődő tanárok így felkészülten kezdhetik az évet, akár a monitor, akár a tábla előtt kell oktatniuk – tette hozzá a szakember.

A verseny egyik kiválasztottja Balázs Brigitta földrajz–biológia szakos tanár lett. A hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola biológiatanára azt mondta: egy online tanfolyammal pályázott, amely azt mutatja be, hogyan lehet virtuális túrákat létrehozni, szerkeszteni, bővíteni és ezeket a tanórákon hatékonyan felhasználni.

– A járvány előtt is foglalkoztam már e-tananyagok fejlesztésével, de az iskolabezárás idején példátlan összefogást tapasztaltunk ezen a területen. Igazából nem is a nyeremény miatt jelentkeztem, hanem a közösségépítés, a tudásom megosztása céljából. A hanganyagokkal teletűzdelt interaktív leckék sokkal befogadhatóbbak a gyerekek számára, de azt is hatalmas öröm látni, hogy a kollégák is egyre nyitottabbak a kreatív megoldásokra. Sok digitális fortélyt elsajátítottak azok a munkatársak, akik korábban azt mondták, hogy ők már biztosan nem tudják megtanulni az új eszközök, alkalmazások használatát – fűzte hozzá a pedagógus.

A pályázat legjobb ötleteit és módszertanait az érdeklődő tanárok a Hipersuli.webuni.hu portálon böngészhetik.

Aki pedig saját fejlesztését szeretné megmutatni a nyilvánosságnak, még jelentkezhet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott hasonló pályázatra is, amelyet a Tempus Közalapítvány hirdetett meg.

A másfél millió forint összdíjazású, ­augusztus 17-i jelentkezési határidővel záruló felhívás ugyancsak azt a célt szolgálja, hogy a pedagógusok minél több inspirá­ciót szerezzenek

egymástól tanórai és a tanórán kívüli tevékenységek megújításához, szakmai fejlődésükhöz. A zsűri olyan letölthető óravázlatokat és segédanyagokat vár, amelyek a technológiai eszközöket is bevonják és az önálló tanulást támogatják. Nemcsak egyénileg, de csoportokban is lehet jelentkezni, sőt pedagógusképzésben részt vevő hallgatók is küldhetik az ötleteiket, amelyekért szakmai elismerést, valamint pénzjutalmat kaphatnak, ősszel pedig egy szakmai konferencián a legkiválóbbaknak odaítélik a Digitális Pedagógus Díjat is.

A pályamunkákat a Tempus e célra kijelölt felületén, a Digitális­módszertár.tka.hu portálon lehet benyújtani, ahol egyébként már jelenleg is több száz kipróbált, szakértők által lektorált távoktatási tartalom érhető el ingyenesen.

Tanári javaslatok hibrid oktatásra Hamarosan részletes járványügyi protokollt kapnak az iskolák a kormánytól, amely szabályozza majd, hogyan történjen a tanítás, ha jön a második hullám. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) ennek kapcsán tegnap azt közölte, nem utasítják el az esetleges hibrid oktatási rendet, amelyben tantermi és online tanítás váltogatja egymást. Az érdekvédők több javaslatot is megfogalmaztak, kérik például, hogy a veszélyeztetett korú és krónikus betegséggel élő kollégáknak ne kelljen személyes órákat tartaniuk, egy tanterembe legfeljebb 14 diákot engedjenek be, az osztályok lehetőleg ne vándoroljanak a tantermek között, és hozzanak részletes szabályt a biztonságos menzai étkezésre is. A PSZ szerint a hibrid oktatásban két-három naponta válthatná egymást az iskolai és az otthoni tanulás, az első két évfolyamon viszont folyamatos jelenlétet javasolnak. Szeretnék továbbá, ha a köznevelésben és szakképzésben dolgozókat fenntartótól függetlenül havonta szűrnék koronavírusra.

