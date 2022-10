Az egyetlen megoldást az energia tárolása jelentené, azonban Magyarországon mostanáig erre nem volt megoldás. Náhol Krisztián energetikai szakember elárulta, hogy mit tehet a lakosság és a cégek, a fenntartható áramfogyasztás érdekében.

Megszűnik a napelemes betáplálás, a Google keresések közt pedig egyre népszerűbb az elektromos kazán, a klíma, a hőszivattyú, és az infrapanel. Tény, hogy jobban megéri most árammal fűteni, azonban ekkora szintű fogyasztásnövekedést a szolgáltatói hálózat nem tud kiszolgálni. „A reaktorok eleve csökkentett kapacitással működnek, mert a nyári aszály miatt nincsen elég hűtővíz.”– árulta el a szakember, majd hozzátette: “Aki tudott, még időben elkezdett napelemeket telepíteni, amivel az elektromos fogyasztás radikálisan csökkenthető.”

Mit ér a napelempark, ha nem tudjuk tárolni az energiát?

„A kormányinfón elhangzott bejelentés óta az egész ország kezdi felismerni, hogy egy napelemfarmnál a legnagyobb probléma az energiatárolás. Egy erőmű fel tud arra készülni, hogy este, amikor nem süt a nap megszűnik az energiaellátás, de ha napközben jön egy nagy felhő, ami 70%-ban kitakarja a napot, azt a rendszer jelenleg nagy költségek árán tudja csak kezelni. A hálózati anomáliák, és az áramszünetek kezelése egyre fontosabb, és többször szóba kerül az ellátás biztonsága is. Egyórányi áramkimaradás a bankszektorban óriási katasztrófát tud okozni.” – avat be a szakember, aki szerint gyártó egységeknél, kórházaknál, telekommunikációs cégeknél is kiemelten fontos, hogy stabil legyen a hálózat.

“Képzeljük csak el, hogy a kórházban elmegy az áram és leállnak a lélegeztetőgépek. Az USA-ban egy hurrikán esetén elvárás, hogy a kórház fennakadások nélkül is tudjon működni, mikor lekapcsolják az áramról.”