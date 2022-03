Az Invitel szerint a Kövegyen és Nagylakon megépített hálózatok átadásával lezárult projektben 2265 lakossági, üzleti és közintézményi végpontot építettek ki. A Pénzügyminisztérium az Invitel részére 386,18 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást biztosított vezetékes hálózatának fejlesztésére.



A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) keretében megjelent támogatási konstrukció célja a korszerű szélessávú internethálózattal korábban el nem ért lakossági területek lefedése volt. A projekt keretén belül a helyi hálózat, illetve annak kapacitása a makói járás érintett településein is alkalmassá vált a növekvő használati igények és nagy sávszélesség iránti elvárások kielégítésére, ezáltal lehetővé téve a digitális szolgáltatások akadálytalan terjedését.

A fejlesztés Makón, Földeákon, Királyhegyesen, Kövegyen, Maroslelén, Óföldeákon és Nagylakon valósult meg.Az Invitel által megépített hálózat hosszú távon a legkorszerűbb technológiai megoldást nyújtja a makói járásban élőknek, valamint az ott működő kisvállalatoknak és közintézményeknek. A részben uniós forrásból megvalósuló fejlesztés eredményeképpen a járás minden településén elérhetővé vált a legalább 30, de többségében 100 Mbit/s-ot is meghaladó, vagy akár 1000 Mbit/sec sávszélességű internet. Az újgenerációs szélessávú infrastruktúra létrejöttével az ügyfelek élvezhetik a minőségi digitális televízió-szolgáltatást, valamint a költséghatékony vezetékes telefonálás előnyeit is.