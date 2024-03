Tavaly három alkalommal fordult elő személyi sérüléssel, kilenc esetben pedig anyagi kárral járó közlekedési baleset Győr-Moson-Sopronban, melyek nagy többségében a mezőgazdasági gép vezetője volt az okozó. Halálos baleset szerencsére nem történt – fogalmazott lapunknak a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A sofőr kötelességei A mezőgazdasági munkák megkezdésével egyidejűleg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság – mint minden évben – felhívja a mezőgazdasági munkákban részt vevők figyelmét az előírt szabályok betartására.



Molnár Gergely ravazdi erdőgazdálkodó gyakran közlekedik traktorral, igyekszik mindig segíteni az autósoknak.

Fotó: Csapó Balázs

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság hangsúlyozza: a járművezetők a mezőgazdasági munkagéppel kizárólag az engedélyezett utakon közlekedhetnek. A sofőr, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, ennek teljes körűen ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is.

A mezőgazdasági járművek legkockázatosabb manőverei az irányváltoztatás és a kanyarodás

Kanyarodás, veszélyes manőverek

Kulcsár Béla igazságügyi gépjárműszakértő a Kisalföldnek hangsúlyozta: a mezőgazdasági gépjárművek negyvennel mehetnek, de képesek ötven kilométer per órás sebességgel is haladni.

– Figyelni kell arra, hogy ezeknek a járműveknek a szerelvényeikkel együtt mindig van oldalirányú mozgásuk is, ezért a szokásosnál nagyobb oldaltávolságot kell tartanunk előzés közben. Hirtelen tudnak kanyarodni, ezért az irányjelzőjüket is folyamatosan figyelni kell, még akkor is, ha egy tíz méter hosszú boronán nem biztos, hogy feltűnő az irányjelző. Ha előzni akarunk, fel kell arra készülnünk, hogy az átlagosnál szélesebbek lehetnek és előttünk hirtelen bekanyarodhatnak. Amennyiben jobbra van a bekötőút, akkor átléphetik a felezővonalat, hiszen széles méretük miatt csak így tudnak megfelelő ívben kanyarodni – mondta el a szakember. Hozzátette: a járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőverük az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást nekik is kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani.

– Ezek a gépjárművek ugyan nem tudnak olyan hatékonysággal fékezni, mint a személygépkocsik, de fontos mögöttük a megfelelő követési távolság betartása és a fokozott figyelem. Emellett sok mindent takarnak a környezetből – fogalmazott Kulcsár Béla, aki szerint a legtöbb baleset a nem megfelelő előzésből adódik, ráadásul kanyarban.

Tavasztól őszig

A mezőgazdasági munkák tavasztól őszig folyamatosak, fontos, hogy a közlekedők türelmesek legyenek az utakon. Azt se felejtsük el, hogy ezek a járművek földet, sarat hordhatnak fel az útra, ami esős időben életveszélyes lehet. A vármegyében a gazdáknak fórumokat is rendeznek, ahol felhívják a figyelmüket a megfelelő közlekedésre.

Lényeges, hogy lehetőleg a legrövidebb, legegyszerűbb útvonalakat használják, amikor pedig hosszú kocsisor alakul ki mögöttük, húzódjanak le és engedjék el az autókat.

Segítenek az autósoknak

Molnár Gergely ravazdi erdőgazdálkodó munkatársaival vadkerítéseket készít. Kollégáival a traktort az oszlopok leütésére és a drótok kifeszítéséhez használják. Sokszor hosszú útszakaszokon közlekedik a nehézgépjárművel.

– Szerencsére még nem találkoztam balesettel. Igyekszem mindig segíteni az autósoknak. Általában lehúzódom az út jobb oldalára és kiteszem az irányjelzőt, ezzel jelzem, hogy szabad az út az előzéshez. Sokan meg is köszönik, mikor elhaladnak mellettem – osztotta meg lapunkkal Molnár Gergely.

Molnár Gergely sokszor hosszú útszakaszokon közlekedik a nehézgépjárművel.

Fotó: Csapó Balázs



Azt is hozzátette: vannak sofőrök, akik nem merik megelőzni a traktort és beáll mögöttük a sor. Az utána érkező autók sem tudnak így haladni, és sokszor ott kerülik ki a torlódást, ahol veszélyesebb, mert szemből is jönnek, vagy ahol kanyarodik az út.

– Aki fél, általában későn hoz döntést, azt is sokszor rosszul. Ez teremti a legtöbb balesetveszélyes helyzetet – foglalta össze gondolatait Molnár Gergely.