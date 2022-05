A koronavírus-helyzet kedvező alakulása miatt járványügyi korlátozások nélkül tarthatók meg az idei nyári táborok, így azokat ismét a korábban megszokott keretek között bonyolíthatják le a táboroztatók – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a honlapján.

A lovastáborok mindig népszerűek – A harkai Pataki Ramónánál is hamar beteltek a turnusok. Fotó: Máthé Daniella

Hamar beteltek a turnusok

– Az elmúlt évekhez képest idén muszáj volt emelnem a részvételi díjakon. Törekedtem arra, hogy minimális legyen a drágulás, az étkeztetés miatt volt rá szükség. A nyár közepére három tízfős turnust hirdettem meg áprilisban, és mindegyik gyorsan be is telt – mondta el Pataki Ramóna lovastábor-vezető.

Ramóna Sopron mellett, Harkán tart ötnapos lovastábort, amely 55 ezer forintba kerül étkezéssel együtt. A gyerekek megismerkedhetnek az állatok körüli teendőkkel, valamint gyakorolják és fejlesztik a lovastudásukat.

Sopronban a sporttal, idegen nyelvvel vagy számítógépes programokkal kapcsolatos napközis táborok a legnépszerűbbek, melyek közül a legolcsóbb tábor 26 ezer forint lesz. Átlagosan 35 ezret kérnek el a szervezők. A komplexebb foglalkozások, illetve a bentlakásos táborok esetében magasabb összegeket számolnak fel, ami egy hétre akár 80 ezer forint is lehet.

A gyerekek imádják az állatokat, nem csoda, hogy a győri Xantus János Állatkertben évek óta nagy népszerűségnek örvend a nyári Zoo Tábor. Fotó: Csapó Balázs

A Zoo Tábor az örök kedvenc

A győri Xantus János Állatkertben évek óta nagy népszerűségnek örvend a nyári Zoo Tábor.

– Az idei táborra május 18-tól várjuk a jelentkezőket – mondta Füsi-Kiss Alíz, az állatkert munkatársa. – Idén először kizárólag online formában lehet jelentkezni, így nincs szükség sorban állásra, a jelentkezést mindenki otthonról kényelmesen intézheti.

Az állatkert munkatársa megjegyezte, hogy a 10 egyhetes turnuson az állatkerti belépők mellett napi háromszori étkezés (kétfogásos ebéddel), kéz- műves-foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, személyes találkozás az állatokkal, beszélgetés a gondozókkal, kifutótakarítás, az állatkerti házak megismerése, zenés turnuszáró, hangszeres foglalkozás és kirándulás várja a gyerekeket.

A Zoo Tábor díja 45 ezer forint. – Mint minden évben, idén is hét és tizennégy év közötti gyerekeket várunk – tette hozzá Füsi-Kiss Alíz. – A részvétel feltétele az általános iskola első osztályának elvégzése. Amíg van szabad hely, addig várjuk a gyerekeket.

A természetben minden gyerek jól érzi magát. A Pisztráng Kör napközis ökotáborában is már csak két turnus szabad.

Forrás: pisztrangkor.hu

Napközis Ökotáborok Dunaszigeten

A Tündérsziget Ökoparkban a Pisztráng Kör Egyesület ezen a nyáron is szervez napközis ökotáborokat. Az ötnapos turnus díja 38 ezer forint, amely az utazást, a programokat és a napi háromszori étkezést fedezi. Az alsós diákok négy turnusban jelentkezhetnek. Színes programokkal készülnek a szervezők, a kenu- és gyalogtúra mellett lesz lovas kocsizás, fürdés az ökopark saját strandján, de kézműves- foglalkozások, sportjátékok is, és a résztvevők gyógynövényekkel ismerkedhetnek meg. A csodás szigetközi környezetben augusztus elején ötnapos, bentlakásos tábor is várja a kikapcsolódni vágyó fiatalokat, annak díja 50 ezer forint.