Az egészségtelen étrend hatására az immunrendszer is támadásba lendül

Az egészségtelen étrend hatására a szervezet védekező rendszere hosszú távon támadóvá válik a Bonni Egyetem kutatónak tanulmánya szerint.



A német szakemberek azt is kimutatták, hogy az egészséges étrendre való áttérés után még hosszan jelentkezhet ez az immunválasz. Ezek a hosszú távú változások vezethetnek el az érelmeszesedés és a cukorbetegség kialakulásához, amelyek a nyugati társadalom étrendjével összefüggő betegségek.



A Cell című tudományos folyóiratban bemutatott tanulmányukban a kutatók egereket fogtak "nyugati étrendre", amely sok zsírt, cukrot és kevés rostot tartalmazott. Az állatok szervezetében erős gyulladásos válasz alakult ki, szinte ugyanolyan, amilyet egy veszélyes baktérium fertőzés idéz elő.



"Az egészségtelen étrend a vérben bizonyos immunsejtek - különösen a granulociták és a monociták - számának váratlan növekedését idézte elő. Ez annak jele, hogy a csontvelőben lévő immunőssejtek működésbe léptek" - magyarázta Annette Chirst, a tanulmány egyik szerzője.



A kutatók, hogy jobban megértsék a jelenséget, ezekből az egerekből és egészséges étrenden lévő egerekből izolálták a nagy immunsejttípusok csontvelőőssejtjeit, megvizsgálva azok működését és aktivitásának állapotát.



Génkutatások már korábban kimutatták, hogy a nyugati típusú étrend nagyszámú gént aktivál az őssejtekben. Az érintett gének között vannak azok, amelyek a sejtburjánzásért és -érésért felelősek - idézte Joachim Schultze professzort a Science Daily ismeretterjesztő hírportál.



Amikor az egereket ismét a hagyományos, gabonában gazdag étrendre állították négy hétre, eltűnt az állandó gyulladás. Nem tűnt el viszont az immunsejtek genetikai átprogramozása és annak előjelei. Még négy hét után is aktív volt sok olyan gén, amely akkor kapcsolt be, amikor az egerek egészségtelen éttrenden voltak - tette hozzá.



Csak a közelmúltban fedezték fel, hogy a veleszületett immunrendszernek van egy bizonyos emlékező formája. Gyulladás után a szervezet védekező rendszere riasztott állapotban van, hogy gyorsan tudjon válaszolni egy esetleges újabb támadásra, ezt nevezik a kutatók veleszületett immuntréningnek. Az egerekben ezt a folyamatot nem baktérium idézte elő, hanem az egészségtelen étrend.



A bonni kutatóknak 120 egér vérmintájának elemzésével sikerült azonosítaniuk a folyamatot kiváltó szenzort az immunsejtben. Kimutatták, hogy egyes állatokban a veleszületett immunrendszerben különösen erős a tréninghatás. Ezeknél az egyedeknél genetikai bizonyítékokat találtak az úgynevezett inflammaszómák (gyulladástestek) jelenlétére. Utóbbiak kulcsfontosságú sejtek közötti receptorkomplexek, amelyek felismerik a fertőző kórokozókat és más káros anyagokat és "útjukra indítják a gyulladásos hírvivőket".



Azt azonban még nem tudták meghatározni, hogy ezek az NLPR3 inflammaszómák hogyan ismerik fel, hogy a szervezetet egészségtelen étrendnek tették ki.