Szobrot állít Brigitte Bardot-nak születésnapja alkalmából Saint Tropez városa

A 2,5 méter magas és 700 kilogramm súlyú bronzszobrot a város "bejáratánál" állítják fel - mondta el kedden Claude Maniscalco, a helyi turisztikai hivatal vezetője. Az alkotást Milo Manara olasz képregény-rajzoló egyik akvarellje inspirálta, a szobor Bardot-t fiatal színésznőként ábrázolja.



Brigitte Bardot, aki csütörtökön tölti be 83. évét, 1958-ban telepedett le Saint Tropez-ban és jelentősen hozzájárult a Cote díAzur nyaralóhelyének mítoszához. "Nagyon erős a kötelék. Ha azt mondjuk Saint Tropez, az emberek azt válaszolják: Brigitte Bardot" - mondta Maniscalco. Ezért is kell a színésznőt megtisztelni egy szoborral - tette hozzá.



Bardot levélben köszönte meg a gesztust városnak, a szobor csütörtöki felavatásán ugyanis nem lesz jelen.



Brigitte Bardot, aki már több mint negyven éve felhagyott a színészettel, radikális állatvédőként is ismertté vált.



Lakóhelyéhez ellentmondásos érzelmek fűzik: mint korábban kifejtette, az egykori halászfalut a nyaranta odaérkező milliárdosok és sztárok tönkreteszik. Bardot visszavonultan él a Saint Tropez szélén lévő ingatlanán, La Madrague nevű villájában.