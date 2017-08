Nem fogja elhinni, hogyan lazít Nicole Kidman!

Pontosabban a kajapult örömeit, ugyanis szabadsága alatt férjével, Keith Urban countrysztárral a vidéket járja, és ha csak teheti, beugrik a kisvárosi kirakodóvásárokba, ahol még brutálisabb kajákat lehet enni a lacikonyhákban, mint nálunk.



A színésznő a filmek mellett egy sorozatot is forgatott – ez a nálunk is látható Hatalmas kis hazugságok, amelyért Emmyre jelölték –, nagyon sűrű volt a programja, ezért idén alaposan kitombolta magát a vidéki túrán.



Különösen jól sikerült a kiruccanás: Kidmanék családja lakóbusszal járta Urban koncertsorozatának állomásait, és átadták magukat a vidéki élet örömeinek.



- Minden útba eső hetivásárba beugrottunk, élveztük a hullámvasutat meg a vattacukrot – árulta el a színésznő egy helyi adónak, amelyet a The Hollywood Reporter idéz. – A gyerekekkel mindenféle édességet szeretünk, az én kedvencem a funnel cake.



Ez egy észak-európai származású, Amerikában a németek által meghonosított édesség. Lényegében olajban sült nudli, amit különféle nehéz krémekkel öntenek le. Nemcsak tartósan összeragad tőle az ember szája, de utána két napig nem éhes.



Kidman azonban kénytelen önmagának is határt szabni.



- A rántott Snickers azért még nekem is sok egy kicsit - vallotta be.



A rántott Snickers ugyanolyan ijesztő eledel, mint ahogyan hangzik: a népszerű mogyorós csokit vastag bundában kirántják, aztán például csokikrémmel és tejszínhabbal tálalják, de bármilyen más édes öntet is játszik. Egyedül senki ne próbálja ki!



A színésznő tavalyi zsúfolt munkaprogramjába tartozott a Csábítás című film elkészítése, amelyben egy bentlakásos déli leányiskola igazgatónőjét alakítja az amerikai polgárháború idején. Sebesült északi katona (Colin Farrell) vetődik a otthonba, és a nők (főleg Kidman, Elle Fanning, éa Kirsten Dunst) érdeklődésének középpontjába kerül.



A film alkotója, Sofia Coppola elnyerte az idei cannes-i fesztivál legjobb rendezésének díját, és a produkciót több kategóriában is Oscar-esélyesnek tartják.



(The Beguiled – hazai bemutató: 2017. szeptember 7.)