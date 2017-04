Május 2-től korábban kezdődik a Barátok közt

Május 2-től új műsorstruktúrával találkozhatnak az RTL Klub nézői, ugyanis A Konyhafőnök VIP április 28-ai fináléja után hétköznaponként a Házasság első látásra című vadonatúj reality kerül képernyőre a 18.55-ös sávba, amely mintegy fél órával rövidebb, mint az ország legnépszerűbb főzős műsora, így az Éjjel-Nappal Budapest és a Barátok közt is korábban kezdődik majd.



Április 28-án este kiderül, hogy ki lesz az RTL Klub A Konyhafőnök VIP című gasztro-realityjének első győztese. A nézők ugyanakkor a jövőben sem maradnak izgalmas tartalom nélkül hétköznap esténként sem, hiszen május 2-től jön a Házasság első látásra című forradalmian új műsor, melyben szakértők által kiválasztott párok vakházasságot kötnek. A számos országban nagy sikerrel futó formátum közvetlenül az ország legnézettebb hírműsora, az RTL Híradó után jelentkezik hétfőtől-péntekig 18.55-től.



Az új reality ugyanakkor mintegy fél órával rövidebb, mint A Konyhafőnök VIP, ezért május első hetében az Éjjel-Nappal Budapest 20.05-től, míg a Barátok közt 21.25-től jelentkezik minden hétköznap.



Májustól így a Barátok közt után is hamarabb kerülnek képernyőre a népszerű esti sorozatok is. Hétfőnként 22.05-től láthatóak majd a Dr. Csont 10. évadának epizódjai, keddenként a Castle 7. évadának új részei, szerdánként a Szulejmán, csütörtökönként a Halálos fegyver című akció filmsorozat első évadának premier részei, míg péntekenként a Showder Klub stand up-osainak produkciói lesznek ugyanebben a sávban az RTL Klubon.



Az esti sorozatokat követően még éjfél előtt láthatják a nézők hétfőn, csütörtökön és pénteken a Magyarul Balóval című műsort, keddenként 23.40-től a XXI. századot, szerdánként 23.45-től a Házon kívült, utóbbi két napon a Magyarul Balóval éjfél után lesz képernyőn.



Blockbuster filmekből sem lesz hiány továbbra sem a piacvezető kereskedelmi csatornán, hiszen május 1-jén, 7-én és 14-én az RTL Klubon mind a három Vasember filmet láthatják a rajongók. De képernyőn lesz a Támadás a Fehér Ház ellen első és második epizódja is.