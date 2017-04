Démonokkal kellett megküzdenie Gáspár Lacinak

Súlyos alvászavarral és démonaival küzdött kamaszkorában az énekes. Tabuk nélkül mesélt arról, hogy hogyan kérte egy hívő ember segítségét a sátán elűzésében.Gáspár Laci mélyen vallásos, istenfélő férfi, aki kamaszkorában talált a hit útjára. Igaz, ehhez először szó szerint a sátánnal küzdött meg. Laci a LifeNetwork Utazás a lelked körül Peller Mariann-nal című műsorban beszélt először arról, hogyan kerítette a hatalmába a gonosz kamaszként, majd arról, hogyan sikerült megszabadulnia tőle - írja a Bors

Lehettem olyan 13–14 éves, akkor volt egy két évig tartó, viszonylag nehéz szakasza az életemnek: akkoriban nem mertem esténként elaludni. Úgy kezdődött, hogy álmomban rájöttem, hogy álmodom, felébresztettem hát magam, de valójában nem ébredtem fel, hanem megrekedtem az álom és az ébrenlét között. Feküdtem az ágyban, mindent láttam, hallottam, ami körülöttem történt, de nem bírtam megmozdulni, és nem bírtam megszólalni. Olyan nyomasztó érzés volt, mintha valaki ráült volna a mellkasomra

– mondta a műsorban az énekes, aki súlyosan szorongott emiatt, minden estéje rettegéssel telt.

Ráadásul a roma közösség kiközösítette, úgy vélték, boszorkány ül rajta. Laci végül egy új keresztény csoportban talált megnyugvásra, aminek nem lett a tagja, de sok erőt adtak neki - írják.– Találkoztam keresztény emberekkel, nekik is elpanaszoltam a bajomat, mire az egyikük azt javasolta, hogy legközelebb, amikor ezt átélem, mondjam azt, hogy „Sátán, távozz tőlem, Jézus Krisztus gyermeke vagyok!". Éjszaka megint jött a lidércnyomás, eszembe jutott a mondat, kimondtam magamban, és abban a pillanatba mintha elfújták volna, elmúlt az egész! – magyaráztaLacit a laptól is megkerestek telefonon, de mindössze annyit mondott, hogy ha ennyiből nem értik, miről van szó, akkor hallgassák meg újra és újra, amit elmondott.A műsorvezető, Peller Mariann is hosszasan beszélgetett Lacival az átélt élményeiről a felvétel után, hogy pontosan megértse a hallottakat.

Borzalmas nehéz időszak lehetett kamaszként, amit Laci átélt. Tulajdonképpen megrekedt az álom és az ébrenlét között. Nem csak ő, a szülei is megijedtek, a közösség is tartott tőle, mintha a gonosz szállta volna meg. Érdekes, hogy Laci hogyan talált rá a hitre, ami mindenkinél más, olyan, mint az ujjlenyomat

– mondta a műsorvezető.