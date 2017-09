Szurkolói ankétot tartott a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club

Bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a szurkolókat és az érdeklődőket, így is szép számú közönség előtt került sor a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club szezonnyitó szurkolói ankétjára. A szemerkélő esőben tartott rendezvényen bemutatkozott a klub új vezetősége, és a csapat is, amely a következő idényben EU-FIRE Mosonmagyaróvár néven indul az NB I/B Nyugati csoportjában.



„Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy névadószponzorok lehetünk – mondta Kovács Péter Zoltán az EU-FIRE stratégiai igazgatója. Mosonmagyaróváron egy geotermális projektet igyekszünk megvalósítani, így pedig folyamatosan kapcsolatban vagyunk a városvezetéssel. Az egyik ilyen egyeztetés alkalmával terelődött a szó a kézilabdára, mi pedig örömmel álltunk a csapat mellé. Hosszú távra tervezünk az MKC-val, remélhetőleg jövőre már a legjobbak között."



Mosonmagyaróváron egyértelműek a célok, a klubnak azonnal vissza kell jutnia az NB I-be. Ebben komoly szerepe lehet az új vezetőedzőnek Bognár Róbertnek és az olyan tapasztalt játékosoknak, mint Bedő-Farkas Veronika.



„A csapat jó utón halad, rutinos és fiatal játékosok elegye, ez pedig egyelőre jól működik. Az igazi vizsga hétvégén lesz, Marcaliban mindenképpen győzni kell. A felkészülés alatt sokat fejlődtünk, remélem ez a pályán is meglátszik majd. Nagy erőt adhat a bajnokságban az az elképesztő szurkolótábor, ami itt van Mosonmagyaróváron. Amikor az első edzőmérkőzésünkre több százan kijöttek, akkor még nekem is elállt a szavam, pedig én már elég sok mindent láttam a pályán – mesélte Bedő-Farkas Veronika.



A szerdai szurkolói ankéton a csapat mellett bemutatkozott az MKC új vezetősége és elnöksége is.



„Mosonmagyaróváron remek közönség van, a szurkolók nagyszerűek, ez győzött meg arról, hogy vállaljam el a klub vezetését. Már az edzőmérkőzéseken belekóstolhattam abba a hangulatba, ami remélem a bajnoki szezonban is végigkísér majd minket. Szeretnénk, jövőre ismét a legjobbak között szerepelni, és ezért mindent meg is fogunk tenni a pályán és azon kívül is" – mondta el terveit a klub elnöke Horváth Cs. Attila.



Az MKC az első lépést Marcaliban teheti meg az első osztály felé. A NB I/B Nyugati csoportja vasárnap 18 órakor rajtol a Mosonmagyaróvár számára.