Ötgólos győzelmet aratott a Siófok ellen a Győri Audi ETO - Fotók

Augusztus 18-án a szép számú nézősereg nagy örömére igazi kézilabdaünnepnek adott otthont az Audi Aréna Győr. A délutáni program első felvonásaként A győri csapat a Siófok együttesét fogadta felkészülési mérkőzésen.A győri lányok a második játékrészben a kezükbe vették az irányítást, s a küzdelmes és hajtós találkozó végül 30-25-ös végeredménnyel zárult - számolt be a mérkőzésről honlapján a csapat.1. félidőA győri lányok a Fodor, Amorim, Brattset, Stine, Kristiansen, Bódi felállásban kezdték a találkozót, a kapuban Leynaud.Kristiansen szerezte a találkozó első gólját, majd Nze Minko duplázott és Gonzalez is betalált (1-3). Oftedal büntetőből szerezte meg csapata második találatát, majd három siófoki gólra – Drabik, González és Kobetic – ismét Oftedal válaszolt. Kristiansen könyörtelenül kilőtte a bal felső sarkot büntetőből, majd a félidő feléhez érve Brattset lerohanásból faragott a hátrányon (5-6). Hosszabb gólcsend után, labdaszerzést követően Knedlikova is feliratkozott a gólszerzők listájára, így tíz perccel a félidei szünet előtt egyenlítettek a győri lányok. A folytatásban is kevés gól született a küzdelmes mérkőzés első játékrészében – hazai oldalról Brattset, Kristiansen és Amorim volt eredményes.Félidei eredmény: 9-102. félidőEmberhátrányban vágtunk neki a második harminc percnek, mely egy remek Leynaud-védéssel és hatalmas Kristiansen-bombával kezdődött. Nem kisebb ziccer-góllal csatlakozott Amorim is társaihoz, így két perc elteltével a győri lányok gyorsan a javukra is fordították az állást (11-10). Görbicz pimasz találattal növelte csapata gólszámát büntetőből, Oftedalnak és ismét Görbicznek – üres kapus góljának – köszönhetően négyre nőtt a hazai előny. Továbbra is fej-fej melletti küzdelem szemtanúi lehettünk, 16-13-as állásnál Tor Odvar Moen második időkérési lehetőségét is kihasználta. Leynaud remek hárításokkal örvendeztette meg a zöld-fehér szurkolótábort, Oftedal cselei és Kristiansen bombái pedig igazi kihívást jelentettek a siófoki védőfal számára. A 45. percbe lépve már hatra nőtt a hazai előny (20-14), Nze Minko pedig harmadik kétperces kiállítását is begyűjtötte, így már nem térhet vissza a pályára. A történelem gyorsan megismételte magát, hiszen Görbicz értékesített büntetőjét követően újra üres kapuba lőhetett és bizony, ezt sem hibázta el (23-16). Janjusevic bemutatkozó találata után Danyi Gábor is kikérte második idejét. Brattset küzdelmes találata, Görbicz-csodagólja, Oftedal hatalmas bombája alakította tovább a mérkőzés állását. Az utolsó öt percben Danyi Gábor fiatalított, pályán Kürthi és Tóth. Klasszikus átlövés-gól Amorimtól, remek védés a fiatal Tóthtól a győri kapuban. Hatvan perc elteltével az eredményjelzőn végül 30-25 szerepelt.A Győri Audi ETO csapata újabb fokozatra kapcsolt a felkészülésben, a győri lányok egy hét alatt már második edzőmérkőzésüket játszották – a szerdai Mosonmagyaróvár elleni összecsapást követően szombaton a Siófok együttesét fogadták az Audi Aréna Győrben.– mondta el korábban Danyi Gábor vezetőedző előzetes várakozásait a hétvégi összecsapás kapcsán.A Győri Audi ETO KC – Siófok KTC KFT felkészülési mérkőzés 2018. augusztus 18-án (szombaton) 16 órakor, rögtön utána, 18 órakor pedig a Telekom Veszprém – Grundfos Tatabánya KC összecsapás veszi birtokába az Audi Aréna Győr centerpályáját.A találkozókat a Sport1 élőben közvetíti!