Kettlebell - A fertődi Németh Katalin újabb ezüstérme - fotók

Németh Katalin és Jaczkó Ákos

Aversenyen horvát, olasz, szerb, szlovén és magyar versenyzők között két megyei sportoló is elindult. Németh Katalin és Jaczkó Ákos, a fertődi Főnix FSE versenyzői léptek platformra.A megmérettetésen elsőként Jaczkó Ákos lépett platformra a 2x24 kg-os hosszú ciklus versenyszámban, -95kg súlycsoportban. Elsődleges cél a 10 perc elérése volt, így annak megfelelően kezdett, és egyenletes tempóban, erejét beosztva, 2x24 kilóval először sikerült végigdolgoznia a kitűzött 10 percet. A szett végén 64 ismétlést mutatott a számláló. Ez az eredmény egyben új egyéni rekord is Ákos számára, ami a második helyre volt elég.Németh Katalin, profi súllyal, 24 kg szakításban indult. Ebben a versenyszámban, összevont súlycsoportban zajlott a megmérettetés. Kati, a versenyt megelőző héten kisebb betegséggel küzdött, így az volt a cél, hogy az eddigi egyéni legjobbjától ne maradjon el nagyon. Szerencsére a betegség nem nyomta rá bélyegét a teljesítményére, mivel időben és ismétlésszámban is túlteljesítette korábbi egyéni legjobbját, 4 perc 30 másodperccel és 66 ismétléssel zárt. Ez az összevont súlycsoportban egy szépen csillogó ezüstöt ért.Németh Katalin, a ceglédi Majorosi-Lázár Anitával és Ecseri Enikővel fantasztikus csapatot alkotva még női váltóversenyben - 3x2 perc, 2x12 kg lökés - is versenyzett. Az elképesztően erős mezőnyben, hatalmasat küzdve, a hölgyeknek sikerült megszerezni a második helyet.Megyei versenyzőink elégedettek voltak az elért eredménnyel, hiszen alig 3 hete volt a Magyar Bajnokság és ahhoz képest is sikerült javítaniuk egyéni legjobbjukon. A fertődi Főnix FSE kettlebellesei legközelebb április végén, a szlovéniai Skofijében a Nyílt Kettlebell Bajnokságon versenyeznek.