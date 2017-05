Soproni múlt: Indul a turista szezon

A fotón Friedrich Károly, Sopron Kari bácsija vezeti a turistákat nagy lendülettel a Fő téren 1970 körül. Azóta változott a tér, a város, a turizmus is.Más lett, de Sopront ma is szeretik – elsősorban az itt élők, de persze a turisták is. Olvasóinkat arról kérdeztük a fotó kapcsán, hogy ők mit mutatnak meg vendégeiknek a városból...?– A várfalsétányt, bár az most hol nyitva van, hol zárva – válaszolta némi kritikai éllel egyikük.– A belvárost, ahol személyes nagy kedvencem az Új utca, az Erzsébet kertet a mamut fenyővel, a Lővereket, a Sörházdombi kilátóval és az Éva fagyizóval, a brennbergi kocsmatemplomot és barátok esetében a Búgócsiga sem maradhat ki – írta fiatal olvasónk.– A Fő teret a Kecske templommal, a belvárost, Várkerületet, Gyógygödör borozót – sorolták még a klasszikus célpontokat.