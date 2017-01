Osztrák meló - Tudnivalók a lakcímbejelentésről: kiköltözzek Bécsbe vagy ne?

Azoknál a munkavállalóknál, akik magyar állampolgárok, de Ausztriában rendelkeznek főlakcímmel, állandó lakcímmel, szigorúan ellenőrizni fogják az osztrákok a család, azaz a dolgozó eltartottjainak – párjának és gyerekeinek – bejelentett lakcímét és a munkás valódi tartózkodási helyét. Senki nem rendelkezhet ugyanis egyszerre két államban főlakcímmel. Amennyiben a kint dolgozó magyarnak Ausztriában van a főlakcíme, akkor Magyarországon már nem lehet neki ilyen. Az osztrákok azt fogják vizsgálni, valóban életvitelszerűen az ausztriai címén lakik-e és együtt lakik-e ott a gyerekeivel, a párjával. Ugyanis az osztrák családi pótléknál az számít, hogy egy helyen él-e az ingázó a családjával.Tehát a kinti állandó lakcíme kapcsán ellenőrizhetik az ingázót. Ugyanis e téren gyakoriak voltak eddig a visszaélések. Többen Ausztriában és Magyarországon is főlakcímet jelentettek be. Így ha elvesztették ausztriai állásukat, akkor az osztrákoknál jogosultak lehettek munkanélküli-ellátásra. De például nem akarták autójukat Ausztriában bejelenteni az önkormányzatnál, mert ilyenkor meg a magyarországi állandó lakcímükre hivatkoztak. Az autóbejelentésre vonatkozó előírásoknak ugyanis költségvonzatuk van, ezt akarták megúszni.

Szakértőink, Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina ( www.osztrakmagyarugyek.hu ) arra is felhívták a figyelmet, hogy ha az Ausztriában dolgozó magyar munkavállalóknak Magyarországon van a főlakcímük, akkor a határon túl lehet melléklakcímük. S hasonlóképp fordítva is megoldható legálisan ez.Ha valaki úgy dönt, hogy szeretné a napi ingázással töltött időt lerövidíteni, bejelentkezhet melléklakcímre Ausztriában. Ebből az az egyetlen előnye származik, hogy ha béreli az ingatlant, amiben lakik és rendelkezik magyarországi főlakcímmel, akkor az éves költségbevallásban érvényesítheti a lakhatással kapcsolatos kiadásait. Ingázói átalányt (benzinpénz) csak az ausztriai lakás és a munkahely közötti távolságra kérhet. Ha pedig hetente egyszer hazautazik, akkor erre az útra kérheti a kilométer-arányos átalány érvényesítését.Amennyiben a munkavállaló Ausztriában szeretne főlakcímre bejelentkezni, ebben az esetben Magyarországon csak ideiglenes lakcímmel rendelkezhet, állandóval nem. Mivel a magyarországi jogszabályok főlakcímet és tartózkodási helyet különböztetnek meg, a legtöbb esetben ausztriai főlakcím esetén teljesen megszűnik a magyar. Ha valaki Ausztriában lakik, akkor az általa használt gépkocsinak osztrák rendszámmal kell rendelkezni és a jogosítványát is honosíttatni kell.Csak azok a munkavállalók jogosultak Ausztriában munkanélküli-segélyre, akik a munkaviszony megszűnése előtt legalább három hónapig rendelkeztek főlakcímmel az országban. Más esetekben magyar munkanélküli-segély igényelhető.Ha az Ausztriában dolgozó a munkaviszonya alatt főlakcímmel rendelkezett az osztrákoknál és azt megszünteti, amikor nyugdíjba megy, és Magyarországon lesz állandó lakcíme a nyugdíjasévek alatt, akkor csak a ledolgozott szolgálati idő alatti munkabére alapján számolják ki a nyugdíját. Ha a nyugdíjasévei alatt Ausztriában szeretne élni és letelepedni, akkor az adott évre vonatkozó minimálnyugdíj-szabályozás rá is vonatkozik. Ugyanis Ausztriában jelenleg a legalacsonyabb összegű nyugdíj 850 euró, ezt azok kapják, akik osztrák állampolgárok vagy életvitelszerűen Ausztriában laknak.