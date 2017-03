Fertődi Fekete fantázianevű édesség is az év legjobb tortái között

Mogyorós, gesztenyés és gyümölcsös ízkombinációjú tortakreációk jutottak be a Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája versenyek döntősei közé a hétfőn Budapesten megrendezett első zsűrizésen.A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány által szervezett versenyek döntőjébe 5-5 torta került be, melyek közül a zsűri júniusban választja ki az idei győztest - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.A Magyarország Tortája verseny döntősei közé került a budapesti Hisztéria Cukrászda Szent Erzsébet elnevezésű, roppanós diós piskótájú, áfonyás sajttortája, a budapesti Nándori Cukrászda joghurtos ribizlibetéttel kombinált Zalai Gesztenyés Fátyolfelhő nevű tortája, a szintén budapesti Horváth Cukrászda Balatoni Habos Mogyoró nevű kreációja feketeribiszkével és tejcsokoládés karamellel,és a dunaföldvári Tóth Cukrászda Ingyom-Bingyom nevet viselő, málnás ropogós réteggel kombinált, citromos és aszalt gyümölcsös piskótával és pillecukorrétegekkel készült édessége.A Magyarország Cukormentes Tortája verseny döntőjébe a pomázi Édes-Gyömbér Cukrászda Túrós kolibri nevű, narancszselét és túrót kombináló süteménye mellett fővárosi cukrászdák édességei, a Horváth Cukrászda Homok aranya nevű homoktövises tortája, a Zazzi Cukrászda Pöttyös Panni elnevezésű céklás-gyümölcsös kreációja, a Frer Cukrászda Málnás zöldségtortája, és az Édességlabor Kócos Kajszi nevű barackos süteménye jutott be.A tortákat a korábbi évek gyakorlata szerint összetett szempontrendszer alapján, anonim módon értékelte a zsűri.A cukormentes torták esetében a hozzávalókat a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által ellenőrzött alapanyaglistáról választhatták a cukrászok. A győztes torta elemzését egy független élelmiszervizsgáló laboratórium végzi majd.A cukrászok jól bántak a hagyományos ízekkel: málna, mák, megy, cseresznye és a túró jelentette a fő alkotóelemet. A zöldséges különlegességek is elnyerték a zsűri tetszését, különösen a cékla, a paradicsom, de volt, aki a szarvasgomba felhasználásában látta a győzelmi esélyt.