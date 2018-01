Kikelet az Aranyban

Lőrincz Károly

Új vezetősége van az Aranyiskola fejlesztésre szoruló diákjainak támogatására létrehozott Kikelet Szülői Civil Egyesületnek. Lőrincz Károly látja el az elnöki teendőket.„Továbbra is azon dolgozunk, hogy az intézményben tanuló gyerekek életét könnyebbé tegyük" – összegezte céljaikat. Lőrincz Károly elmondta: az iskola vezetőivel és munkatársaival szorosan együtt- működnek. Keresik a támogatókat, akik felajánlásaikkal lehetővé teszik a különböző fejlesztéseket, beszerzéseket.

– A gyerekek nagyon jó kezekben vannak az iskolában. A tanórákon és foglalkozásokon kívül rendszeresen részt vehetnek tanulmányi és sportversenyeken, vetélkedőkön, egyéb rendezvényeken. Ezek- ről rendre szép eredményekkel térnek haza a diákjaink.Az egyesület szeretné, ha minél több ilyenen képviselhetnék az intézményt, ezért támogatjuk például utazásukat, felkészülésüket. Támogatók, adományozók eddig is voltak jó néhányan, akiknek ezúton is nagyon köszönjük a felajánlott segítséget. Keressük továbbra is azokat a cégeket, vállalkozásokat vagy akár magánszemélyeket is, akik céljaink megvalósításában közreműködnek. Aki úgy érzi, egyetért velünk, az iskola titkárságán keresztül veheti fel a kapcsolatot az egyesülettel – fogalmazott Lőrincz Károly elnök.