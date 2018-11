Hatvanmilliós örömök Veszkényben

Völcsei-Mátics Viktóriával és kislányával, Izabellel séta közben találkoztunk. Ők már használják az újonnan elkészült, Széchenyi utcába vezető járdát.

Átadják a csarnokot



Idősek napi ünnepség keretében adják át a felújított tornacsarnokot pénteken délután 3 órától.

A mart aszfaltos út helyett kiépített aszfaltos burkolaton és mellette járdán juthatnak az újonnan nyitott Széchenyi utcába a veszkényiek. A 7,3 milliós támogatáshoz további 18,5 milliót tett hozzá a falu.„Az útépítésre szánt összeg felét kaptuk meg támogatásként, a járdát pedig önerőből építettük" – beszélt a 200 méteres szakaszról Németh Árpád polgármester. Hozzátette: „A Széchenyi utcában három ütemben telkeket alakítottunk ki. Az első két lépésben kijelölt 27 parcella már gazdára talált, a legutóbb kimért tizenkilencből pedig ötöt megvásároltak. Amennyiben a költségvetésünk lehetővé teszi, elvégezzük a már beépített telkek előtti, 280 méter hosszú út aszfaltozását is."A veszkényi önkormányzat egy korábbi pályázat révén napelemekkel látta el a tornacsarnokot, az óvodát és a községházát is. Ennek köszönhetően évente közel 800 ezer forintot spórolnak a villanyszámlán, írtuk korábban (Kisalföld, 2017. november 25.). A beruházás a sportlétesítmény energetikai korszerűsítésével folytatódott, melyre 34,5 millió forintot nyertek. A támogatásból új külső és tetőszigetelést kapott az épület, valamint a nyí-lászárócserét és az akadálymentesítést végezték el.– Időszerű volt a felújítás és jelentős is a falu életében. Ekkora összeget csak hosszú évek alatt tudtunk volna kigazdálkodni. A tornacsarnok nemcsak a rendszeres sportok, de a falu közösségi ünnepei, megmozdulások színtere is – mondta Németh Árpád, hozzátéve, a sportlétesítmény előtti terület hasznosítására is megvannak a terveik. Szabadtéri sporteszközök kerülnek ide.