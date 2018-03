A Kollárok Szanyban - A püspökség gazdatisztjei és leszármazottaik története

Kollár József és Király Erzsébet. Házasságkötésük után röviddel a katonatiszt férj gazdálkodásba kezdett.

A Kollár-ház Szanyban, a mai Béke utcában állt. A család nem tudta befejezni az építkezést, az emeletet visszabontották.

Kollár József 1912-ből.

Kollár Alexandra táncosnőként bejárta a fél világot. Ez a fotó Buenos Airesben készült róla.

Király Mihály malomtulajdonos, Kollár József apósa.

A Kollár család tagjai egykor Szany megbecsült polgárai voltak. A XVIII. században a győri püspökség uradalmi gazdatisztjeit adta a família, az 1850-es években Szanyban például id. Kollár József ispánként dolgozott. A XX. század elején a szanyi és szili főjegyző is Kollár volt (Kollár János Adalbert 1859–1925). A mai szanyiak közül azonban már a legidősebbek sem nagyon emlékezhetnek rájuk. A községgel ugyanis az 1920-as évek végén megszakadt kapcsolatuk.A Sopronban élő Jakab László érdekes fotókat küldött szerkesztőségünknek, és mesélt ősei és a Rábaköz kapcsolatáról.– A Kollár család Fertőrákoson és Szanyban élt a tizennyolcadik-tizenkilencedik században. Őseim generációkon át valamennyien a győri püspökség birtokainak intézői, gazdatisztjei voltak – kezdte a családtörténetet Jakab László. – A sort ükapám szakította meg, aki iskolái elvégzése után Szanyban és Szilban lett főjegyző. Fia, a dédapám, Kollár József a szanyi gőzmalom-tulajdonos Király Mihály egyik lányát, Király Erzsébetet vette el feleségül. Kollár József először katonai pályára lépett, magyar királyi századosként közélelmezési miniszteri megbízott volt, majd – feltehetően apósa hatására – gazdálkodni kezdett. Emellett kitűnt színészi és irodalmi tehetségével is, az akkori szanyi színimulatságok állandó szereplője volt. Így gyakorlatilag egy jómódú, tisztes polgári család életét élték. Király Mihály ükapám csornai származású volt, Csornán és Szanyban voltak gőzmalmai. Innovatív személyiségét bizonyítja, hogy ő próbálta először a Rábaközben a gyapottermesztést meghonosítani. Sajnos a történelem viharaiban nagyon sok dokumentum elkallódott, ám az biztos, hisz fényképek és tervrajzok is igazolják, hogy 1922-ben Kollár dédapám és felesége házépítésbe kezdett Szanyban, a mai Béke utcában. A fotók tanúsága szerint egy kétszintes, kastélyszerű otthont képzeltek el maguknak.A család élete és helyzete azonban közben megváltozott. 1925-ben meghalt Király Mihály, helyét a szanyi gőzmalom élén másik lányának férje, Nagy Lajos vette át. Ők később Sopronba költöztek, de az államosítások során elvesztették malmaikat. 1927-ben Kollár József, vélhetően apósa leírásai és kezdeményezései nyomán, Amerikába utazott. Az utódok szerint a gyapottermesztés sajátosságainak tanulmányozására, de 1928- ban Ontarióban életét vesztette.– A család anyagi helyzete megrendült, a házat teljesen be sem fejezték, sőt, a már kész emeletet is visszabontották. Aztán Budapestre költöztek és felszámolták szanyi érdekeltségeiket. Az épület egyébként ma is áll, „Pálla tanító úr háza"-ként emlegetik. A költözéssel tulajdonképpen akár meg is szakadhatott volna a Kollár leszármazottak és a falu kapcsolata. Nem így történt. Kollár József két lánya közül Kollár Lívia a színészi pályát választotta és sok izgalmas szerepben láthatta a közönség. A háború alatt Fedák Sári és Bilicsi Tivadar állandó partnereként Erdélyben, a frontszínházakban teljesítette hazafias kötelezettségét, majd később a győri színház megbecsült művészeként ment nyugdíjba. 2012-ben hunyt el Budapesten. Nagymamám, Kollár Alexandra egy táncszínház tagjaként hosszú ideig Argentínában, Buenos Airesben szerepelt, hazatérte után dr. Benedek Rezső állatorvos felesége lett. Egyik első szolgálati helye éppen Szany lett. Ott született meg édesanyám, Benedek Zsuzsanna is.A Benedek család aztán Bősárkányba került és a nagypapa évtizedekig a terület megbecsült főállatorvosaként tevékenykedett. Ám Jakab László sem maradt sokáig Szany és a Rábaköz nélkül.– A feleségem édesanyja szanyi lány, a (Gasztonyi) Varga családból. Férjével Sopronban telepedett le, teljesen véletlen, hogy lányukkal, Eszterrel megismerkedtünk Sopronban. Akkor még nem is tudtunk egymás gyökereiről. A legmeghatóbb találkozás az volt, amikor a nagymamám, Kollár Alexandra és a feleségem nagymamája, Huszár Erzsébet az esküvőnkön találkoztak, hiszen még gyermekkorukból emlékeztek egymásra. Gyökereink folytán ma is gyakran megfordulunk Szanyban. Noha én nem éltem ott, mindig szívesen megyek a faluba, hiszen őseimet ezer szál kötötte a községhez. Az egykori Király-malom, a Kollár-ház mind kedvesek számomra – zárta famíliája történetét Jakab László.