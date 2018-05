Darnózseli gyilkosság: helyszíni szemlét tartanak N. János házánál

Csütörtökön újabb tanúkat hallgatott meg a törvényszék, köztük N. János kamasz lányát és egy hölgyet, akivel a férfi egy internetes társkeresőn ismerkedett meg. A vádlott 16 éves fiát is beidézték. Tudósításunk itt érhető el.

A felvételen Kovács Dezső, az áldozat édesapja a helyszíni szemlén. Fotó: H. Baranyai Edina

Helyszíni szemlét tart a Tatabányai Törvényszék a darnózseli gyilkossággal vádolt N. János házánál.A tervek szerint szintén szemle lesz a háztól pár percnyi autóút távolságra lévő zseli réten is, később pedig kihelyezett tárgyalást tartanak a mosonmagyaróvári magánrendelőnél. Ez az a rendelő, ahol Judit dolgozott, és ahol a vád szerint a férje megölte. ( A vád alól N. Jánost első fokon felmentette a bíróság. A bíróságtól érkezett két ülnököt a vádlott a védőjével együtt, dr. Jován Lászlóval engedte be a kertkapun. A nyilvánosság többi része ide már nem léphet be, természetesen kíváncsiak az alagsorra, ahol a vád szerint a húsdaráló állt.

Előzmények

A Tatabányai Törvényszéken idén márciusban hatályon kívül helyezés miatt újrakezdődött N. János pere , akit azzal vádoltak, hogy megölte feleségét, testét feldarabolta, maradványait részben elégette, majd szétszórta.Az elsőfokú bíróságként eljáró Tatabányai Törvényszék a gyanúsítottatN. János 29 hónapi előzetes letartóztatás után szabadlábra került. A 13 millió forintos bűnügyi költség az állam terhe maradt., és új eljárás lefolytatására kötelezte a Tatabányai Törvényszéket. A határozat szerint az elsőfokú bíróság például azt sem derítette fel teljeskörűen, mikor hol volt a vádlott. N. János az első tárgyalási napon a bíró kérdésére kijelentette, nem érzi magát bűnösnek, nem kíván vallomást tenni és kérdésekre sem válaszol. A tárgyalás további részében tanúként hallgatták meg a gyanúsított és az áldozat hozzátartozóit.Korábban, a felmentő ítélet indoklásakor a bíró elmondta, a halál okát a szakértők nem tudták megjelölni, emiatt az emberölést nem lehetett megállapítani. A darnózseli réten talált emberi maradványok DNS-azonosításához a mintákat az áldozat testvérétől szerezték be, így az azonosság nem bizonyítható kétséget kizáróan.A vád szerint N. János még 2011-ben rajtakapta feleségét a szeretőjével. Ezt követően az asszony válópert kezdeményezett és elköltözött otthonról, viszont annyira hiányoztak a gyermekei, hogy bejelentette hazaköltözését.N. János minden lehetséges alkalommal tagadta az emberölés elkövetését. A felmentő ítélet előtt az utolsó szó jogán azt mondta: nem követett el bűncselekményt, a gyerekei és a családja végig mellette álltak.