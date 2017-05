Trump leállította volna a nemzetbiztonsági tanácsadója ellen folytatott nyomozást

Donald Trump amerikai elnök azt kérte az FBI igazgatójától, James Comey-tól, hogy állítsa le a volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Michael Flynn ellen zajló vizsgálatot - jelentette kedden a The New York Times című amerikai napilap.



Egy feljegyzés szerint, amelyet a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) azóta leváltott vezetője a Trump elnökkel februárban tartott találkozója után készített, az elnök azt mondta neki, reméli, hogy "el tudja engedni" ezt az ügyet.



"Remélem, látja már világosan, hogyan tudja elengedni ezt, elengedni Flynnt" - mondta Trump a feljegyzés szerint. "Ő jó emberünk. Remélem, el tudja ezt engedni."



Egy, a helyzetet ismerő, neve elhallgatását kérő forrás szerint James Comey a feljegyzést közvetlenül azután készítette, hogy Donald Trumppal vacsorázott a Fehér Házban, egy nappal azt követően, hogy Flynn az oroszokhoz fűződő kapcsolatai miatt lemondott kevesebb mint egy hónapja betöltött posztjáról. Feljegyzése "annak az aktának a része, amelyet azért nyitott, hogy dokumentálja azokat a felfogása szerint nem helyénvaló lépéseket, amelyekkel az elnök befolyásolni akart egy folyamatban lévő vizsgálatot" - írta a The New York Times.



Az FBI nem kommentálta a lap értesülését. A Fehér Ház ugyanakkor cáfolt, azt állítva, hogy az nem egy "hiteles vagy pontos leírása" az elhangzottaknak. Nyilatkozatában az elnök hivatala azt írta, hogy bár Trump "többször is kifejezte azt a véleményét, miszerint Flynn tábornok egy derék ember", "soha sem kérte Comey-tól vagy bárki mástól semmilyen vizsgálat lezárását, beleértve bármilyen, Flynn tábornokot érintő vizsgálatot".



Egy héten belül ez a harmadik, a Fehér Házat kínosan érintő fejlemény, nem sokkal Comey leváltása és mindössze egy nappal azután, hogy kiderült, az elnök az Iszlám Állam merényletterveire vonatkozó érzékeny nemzetbiztonsági értesüléseket osztott meg Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az Ovális Irodában folytatott tárgyalásukon.



Az FBI igazgatóját - aki személyesen felügyelte a Trump kampánystábja és Oroszország közötti esetleges együttműködés ügyében zajló vizsgálatot - Trump elnök a múlt héten váratlanul elbocsátotta posztjáról, és a lépés okát a kormány tagjai a Hillary Clinton e-mailjei ügyében folytatott vizsgálat során elkövetett sorozatos hibákkal magyarázták.



Jason Chaffetz, az amerikai képviselőház egyik legbefolyásosabb bizottságának, az ellenőrző bizottságnak az elnöke kedden kijelentette, hogy be fog kérni minden feljegyzést, amelyet James Comey a Donald Trump elnökkel folytatott találkozóiról készített.



Chuck Shumer, a szenátusi demokraták vezetője - aki napok óta független bizottság felállítását követeli a tavalyi amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozás kivizsgálására - a The New York Times leleplezése kapcsán úgy nyilatkozott, hogy "a történelem szeme rajtunk van", "az ország példátlan megpróbáltatásokat él át".

A szenátusban elmondott rövid és komor felszólalásában Shumer azt mondta, hogy "megdöbbentette" őt a Trump Comey-hoz intézett kéréséről szóló sajtójelentés.



Michael Flynn, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója február 13-án mondott le, beismerve, hogy Mike Pence alelnököt és a kormány más tagjait "hiányosan tájékoztatta" a washingtoni orosz nagykövettel, Szergej Kiszljakkal folytatott december 29-i tárgyalásairól.

Távozására alig néhány órával azután került sor, hogy a sajtó kiderítette, az igazságügyi minisztérium már hetekkel korábban figyelmeztette a Fehér Házat, hogy Flynn zsarolható lehet az orosz nagykövettel fenntartott kapcsolatai miatt.