Több ezren tüntettek Horvátországban az oktatási reform folytatásáért

Pontosan egy évvel ezelőtt ugyanezen okból csak Zágráb főterén, a Jelasics téren több mint 25 ezer tüntető gyűlt össze.



A demonstrációkon részt vevők politikamentes oktatási reformot követeltek. Emellett hangosan követelték Pavo Barisic oktatási miniszter lemondását és az oktatási reformon dolgozó csoport tagjainak újraválasztását, mert szerintük kinevezésük nem volt átlátható. A fiatalok elhagyják az országot, Horvátország már egy teljes generációt elveszített, és ahogy most állnak a dolgok, még néhányat el fog veszíteni - figyelmeztettek.



A demonstrációkat a Polgári Nevelés és Oktatás (GOOD) nevű egyesület szervezte, amely szerint "az oktatás reformja közérdek, és Horvátország lehetne jobb, mint az aktuális politikai garnitúra".



Az oktatási reformon dolgozó előző csoport, amelyet még a szociáldemokrata kormány hozott létre 2013-ban, 16 hónapig dolgozott a horvát tanterv megújításán. A munkában több száz tanár, tanító és óvónő vett részt, akiket nyilvános pályázat útján választottak ki a feladatra. 2014-ben a parlament elfogadta és elküldte az Európai Bizottságnak a csoport által kidolgozott terveket.



A csoport tagjai azonban tavaly májusban lemondtak, mert szerintük az újonnan alakult jobboldali kormány a parlament illetékes bizottságán keresztül új tagokat jelölt, s általuk akarta a neki megfelelő irányba terelni a csoport munkáját. Az új kormány túl liberálisnak és sok szempontból kivitelezhetetlennek tartotta az oktatási reformban megfogalmazottakat, és nem támogatta bevezetésüket a 2016/17-es tanévben. A reform első körben csak az általános iskolákat érintette volna. Már az első osztálytól kötelezővé tették volna az informatikaoktatást, harmadik osztályig osztályzat helyett szöveges értékelést javasoltak, változtattak a házi olvasmányok listáján, továbbá a tantárgyak hatékony és funkcionális oktatását szorgalmazták.



A tavaly szeptemberben megválasztott, szintén jobboldali kormány ezután idén január végén nevezett ki új tagokat az oktatási reformokon dolgozó csoportba, de a reform bevezetése ügyében azóta sem történt változás. A csoport élére nemrég az oktatási miniszter egyik munkatársát, Jasminka Buljan Culejt választották meg.



A tüntetések szervezői szerint a szakértői csoport létrehozásának az volt a lényege, hogy politikamentes szakértőkből álljon. "Most viszont a minisztérium munkatársa vezeti a csoportot, aki nem független a politikától" - mondták.



Jasminka Buljan Culej kinevezésével egy időben megérkezett az Európai Bizottság ajánlása is, amelyben a testület azt kéri a horvát kormánytól, hogy folytassa az oktatási reformot, mégpedig a parlament által 2014-ben elfogadott minta szerint.



Kolinda Grabar-Kitarovic államfő arra kérte az oktatási reformért felelős személyeket, hogy gyorsítsák fel és próbálják ideológia- és politikamentessé tenni a folyamatot. "Túl sok időt vesztegettünk el, Horvátországnak most gyorsítania kell, hogy utolérje azokat az országokat, amelyek korszerű, kreatív oktatási rendszerrel rendelkeznek" - hangsúlyozta az államfő.