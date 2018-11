Jön a zéró tolerancia - szuperpontos traffipaxokra állnak át Ausztriában

Ausztriában az illetékes minisztérium elkezdte kihelyeztetni azokat az új radarokat, amelyek sokkal többet tudnak, mint elődeik –180 ilyen új traffipaxot helyeznek ki négy éven belül, ezek közül már jó néhányat ki is raktak. A kamerák gyakorlatilag zéró toleranciával működnek: 100 km/h-s sebességhatár alatt már 3 km/h-s túllépésnél rögzíthetnek, 100-as tempó felett pedig 3 százalék a tűréshatáruk.Ezek a radarok a pontosság mellett adott esetben mindkét irányban azonnal dolgoznak, éstöbb járművet is tudnak egyszerre figyelni.egyelőre négy ilyen működik Bécs elkerülő gyűrűjén, a Favoritenen, de ezek száma gyorsan fog növekedni. Az új radarok dobozai lényegében ugyanott vannak, de némileg eltérően néznek ki, mint a régiek. Az új készülékeket ráadásul sokkal könnyebb áttelepíteni máshova, jó néhányat mobil készülékként is használnak majd.