Tüzérpálinkát ürítettek az éleslövészetüket teljesítő katonák Győrben - videó, fotók

Elismerték a munkájukat - Matetits Dániel, Markovits Dávid és Kézy Balázs (b-j) Mistral-rakéták előtt. Fotó: Cseh Róbert

A győriminden évben december 4-én tartja fegyvernemi napját. Az esemény fénypontja a tüzéravatás. A frissen végzett, illetve az első éleslövészetüket teljesített tisztek, altisztek fogadnak esküt. A tüzéravatás tartogat tréfás pillanatokat, az eskü szövege a jelenlévő középiskolások arcára nem véletlenül csalt mosolyt.A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnokhelyettese, Sáfár Albert beszédében hangsúlyozta: a kisalföldi megyeszékhelyen állomásozik hazánk egyedüli légvédelmi ezrede. "Bosznia-Hercegovinában idén volt szerencsém több győri katonával együtt szolgálni, a felkészültségük inspiráló volt számomra" - mondta a dandártábornok. A magyar légierő haderőnem főnöke az új tüzérekkel a hagyományoknak megfelelően pálinkával koccintott. Miután a "célzóvíz" kiürült, a katonák egyszerre vágták földhöz a poharakat. A tüzéravatást második világháborús, 85 mm-es légvédelmi löveggel leadott díszlövések kísérték.A likócsi laktanyában elöljárói elismeréseket is átvehettek a légvédelmi ezred tagjai hétfőn. Markovits Dávid főhadnagy vezérkar főnöki emléklapot, Kézy Balázs őrnagy és Matetits Dániel törzsőrmester ezredparancsnoki emlékérmet vehetett át. "A dédapám 1943-tól harcolt a második világháborúban, hadifogság után térhetett haza. A nagyapám hivatásos katona volt, az édesapám jelenleg is aktív tagja a honvédségnek. Számomra sem volt kérdés, mivel akarok foglalkozni" - mondta Matetits Dániel. A ceglédi származású fiatalember öt éve él Győrben. Három külföldi éleslövészeten vett részt, idén már maga indíthatott útnak légvédelmi rakétákat. Jövőbeni célja, hogy felsőfokú katonai szakmai nyelvvizsgát tegyen angolból és kipróbálhassa magát külföldi missziókban.

Őrzik a határt



A győri katonák úgy álltak helyt több "szakmai fronton" 2017-ben, hogy az alakulat folyamatosan nagy létszámmal biztosítja a déli határt. A hétfői ünnepség ideje alatt is tucatnyi arrabonás katona járőrözött a magyar-szerb határ mentén.

Kézy Balázs a 2000-es évek elején fejezte be a katonai műszaki főiskolát, 2001 óta szolgál a Rába-parti városban. Számos éleslövészeten, külföldi misszión oldotta meg a rábízott feladatokat, az USA-ban több hónapos tanulmányúton gyarapította tudását.Markovits Dávid 2010-ben zárta tanulmányait a Zrínyi-egyetemen, majd egyből Győrbe került. A légvédelmi éleslövészet mellett szárazföldi haderővel is gyakorlatozott. A győri katonák által is használt Mistral-rakétákról Franciaországban szerzett tapasztalatokat. Célja, hogy hamarosan külföldi misszióban szolgálhasson. Mindhárom fiatalemberben közösen, hogy ugyan nem Győrben nőttek fel, de mindannyian megkedvelték a folyók városát.