A hét ingatlana: kihalófélben lévő polgári elegancia és örökpanoráma, Győrben - Sok-sok fotó!

Ár: 42.499.000 Ft

Lakás típusa: Téglalakás

Alapterület: 100

Emelet: 1. emelet

Szobák száma: 3

Félszobák száma: 2

Ingatlan állapota: Jó

Fűtés típusa: Gázfűtés

Belmagasság: 3.8m

Emeletek száma: 2

"A klasszikus értékek egyre nagyobb teret kapnak a mai rohanó műanyag világban. Ha ezt szeretnénk lefordítani ingatlan nyelvre, akkor a polgári lakás szinonimája is lehetne ez a Győr-Révfalu kapujában álló gyönyörű lakás. A két szintes műemlék jellegű épület maga az örök élet bástyája, ami évtizedek óta szemléli a győri belváros és az egyetem vonzásának pezsgését."A hirdető minden szava arany, az eladó lakás képei pedig magukért beszélnek. Ha az ingatlan berendezései, elrendezése mára nem tükrözi a kor kényelmi elvárásait, egy minimális "frissítéssel" és a klasszikus értékek átmentésével különleges otthon varázsolható a duna parti lakásból!“A klasszikus értékek egyre nagyobb teret kapnak a mai rohanó műanyag világban. Ha ezt szeretnénk lefordítani ingatlannyelvre, akkor a polgári lakás szinonimája is lehetne ez a Győr-Révfalu kapujában álló gyönyörű lakás. A két szintes műemlékjellegű épület maga az örök élet bástyája, ami évtizedek óta szemléli a győri belváros és az egyetem vonzásának pezsgését.semmi zaj nem szűrődik fel, hiszen az nem lenne elegáns. Ami viszont örök, az a panoráma, ami a Dunára és a hídra nyílik, és nem barokkos túlzás a megfizethetetlen jelzőt használni.A lakás teljesen kimeríti a polgári építkezés klasszikus elemeit. Nagy belmagasságú, egymásba nyíló szobák amik az utcára néznek, a középső ráadásul teraszos. Parketta, kályha, nagy előtér, lichthof, cselédszoba, gang, csendes, tiszta lépcsőház, az ember szinte úgy érzi, hogy megállt az idő.Aki kedveli a régi korok divatját és a 'még volt benne anyag' minőséget szereti, az egy felújítás után egy csodaszép otthont kaphat, ami generációkon lesz boldog, családi rezidencia. A modern stílus kedvelői is megtalálják a lehetőséget a nagy terekben, a napfényes szobákban, és a statikai szerkezet rejtette tartalékokban, nekik, a lakás teljes mértékben a mai kor nívójára hozható. Adottságainak köszönhetően tökéletesen alkalmas patinás ügyvédi irodának, menő építészközpontnak, bármilyen orvosi rendelőnek, kozmetikai szalonnak.Nem sürgetem, hagyok időt. Nézze meg a csodálatos panorámát, hunyja be a szemét, képzelje el magát a klasszikus falak között, és úgyis tudom, hogy hívni fog!..."További rengeteg, ragyogó fotó az eladó lakásról azoldalán!