Átmeneti vámuniót javasol a brit kormány az EU-nak

A kedden ismertté vált javaslatban az áll, hogy a brit kormány a "lehető legszabadabb és legzökkenőmentesebb" kereskedelemre törekszik az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Az átmeneti időre szóló megállapodás pedig nemcsak a szigetország gazdaságának érdekeit szolgálná, hanem az Európai Unióét is - közölte a brit kormány Brexit-tárgyalásokért felelős minisztere a BBC hírtelevíziójában.



David Davis emlékeztetett arra, hogy Nagy-Britannia évi 230 milliárd font értékben ad el európai uniós partnereinek, az uniós cégek viszont ezt is meghaladó, 290 milliárd font mértékben adnak el brit partnereiknek, így számukra is fontos, hogy megállapodásra jussanak.



A Brexit-miniszter úgy fogalmazott, az átmeneti időszak 1-2 évig tarthat.