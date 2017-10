Nézőpont: nőtt a Fidesz és az LMP, csökkent a Jobbik és az MSZP támogatottsága

Nőtt a Fidesz és az LMP, csökkent a Jobbik és az MSZP támogatottsága októberben, de az elmozdulások mértéke a mérési hibahatáron belül volt - közölte a Nézőpont Intézet szombaton az MTI-vel.



A kétezer fő megkérdezésével készült reprezentatív felmérés eredménye szerint októberben a teljes felnőtt népesség 31 százaléka támogatta a kormánypártokat, ami hibahatáron belüli, egy százalékpontos növekedés szeptemberhez képest.



A Jobbik szimpatizánsi tábora egy százalékpontot csökkenve ezúttal 10 százalékos, míg az MSZP-tábor újabb egy százalékpontot csökkenve immár csak 5 százalékot teszi ki. Az intézet megjegyezte, hogy ez a Jobbik és az MSZP esetében is kiemelkedően alacsony támogatottságot jelent a 2014-es ciklus egészét nézve.



A teljes felnőtt népességből a Demokratikus Koalícióval továbbra is 4, az LMP-vel változatlanul 3, a Momentummal és a Kétfarkú Kutya Párttal 2-2, míg az Együtt-tel és a Fodor Gábor által vezetett Liberális Párttal 1-1 százalék szimpatizál a teljes felnőtt népesség körében.



A biztos pártválasztók körében a Fidesz-KDNP tábora 44 százalékos, ez megegyezik a kormánypártok 2014-ben elért belföldi listás eredményével.



A Jobbik a párt 2014-es választási eredményéhez képest némileg lemaradva a listás voksok 19 százalékára esélyes, kiemelendő ugyanakkor - írja a Nézőpont Intézet -, hogy Vona Gábor pártja az előző hónapban a listás szavazatok 21 százalékát szerezte volna meg, míg ezt megelőzően 22 százalékon állt.



Az MSZP ezen a bázison is veszített egy százalékpontot támogatottságából, a szocialisták jelenleg a listás szavazatok 10 százalékát érnék el.



A DK stabilan 8 százalékon áll a listás szavazatokat nézve.



Az LMP tábora e szempontból egy százalékponttal 7 százalékra emelkedett.



A Momentum a listás voksok alapján 4, a Kétfarkú Kutya Párt 3, az Együtt 2, míg a Liberális Párt és a Párbeszéd 1-1 százalékot szerezne.