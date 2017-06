Ismét sok hűtőberendezés fogy, jóval több mint tavaly ilyenkor

A hőség miatt jelentősen megnőtt a ventilátorok, klímaberendezések forgalma - erről számoltak be az MTI-nek nyilatkozó áruházláncok.A MediaMarktnál 40 százalékkal emelkedett a ventilátorok, légkondicionáló berendezések eladása júniusban a tavalyi év azonos időszakához képest - közölte az áruházlánc az MTI megkeresésére. Hozzátették ugyanakkor azt is, hogy nehéz a korábbi évek hasonló időszakának adataival összehasonlítani az eladásokat, mert azok jellemzően az adott hónap időjárásától függően változnak. Ezt igazolta az elmúlt hétvége is, amikor hűtés kategóriában megtöbbszöröződött a MediaMarkt áruházi forgalma.Az áruházlánc tapasztalatai szerint a hűtő- és klímaberendezések iránt a tartósan, minimum 1-2 héten át tartó száraz idő és 30 Celsius fok körüli hőmérséklet esetén kezd nőni az érdeklődés.A MediaMarktban a ventilátorokból fogy a legtöbb, mivel ezek a legolcsóbbak és egyszerűen üzembe helyezhetők. A másik népszerű kategória a mobilklíma, amely könnyen kezelhető, illetve szintén gyorsan üzembe helyezhető.- foglalta össze a MediaMarkt.

A Praktiker szintén arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a hőség miatt jelentősen, mintegy 30-40 százalékkal megnőtt a ventilátorok forgalma.A barkácsáruház adatai szerintA legnagyobb számban a Praktikerben is az egyszerű asztali és álló ventilátorok fogynak, ezek eladása főként a legforróbb napokra korlátozódik. Az elmúlt években egyre népszerűbbé váltak a padlóventilátorok, valamint a kültéri permetventilátorok is - jelezte az áruházlánc.A Tesco-Globál Áruházak Zrt. az MTI kérdésére azt közölte, hogy nőtt az idén a légkondicionáló termékek forgalma. Eddig a 2016-os év azonos időszakához képest megduplázódott a forgalom. Már több mint 40 ezer ventilátort adtak el a magyarországi Tesco áruházakban.Az áruházlánc tapasztalatai szerint az eladások üteme kiegyensúlyozottabb, mint tavaly, arra számítanak, hogy az értékesítés volumene magasabb lesz, mint az előző évben.A legnépszerűbb termékek a Tescokban is az asztali, az álló és a toronyventilátorok, valamint a mobil klímaberendezések.